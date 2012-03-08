Священники ВДВ России изучат матчасть десантируемого храма

Священнослужители Воздушно-десантных войск России в середине марта на сборах в Рязани пройдут курс обучения по применению авиадесантируемого православного храма, сообщила представитель Минобороны РФ по ВДВ майор Ирина КРУГЛОВА.

"Предметом изучения станет, в том числе, устройство многокупольных парашютных систем, применяемых для десантирования военной техники на парашютных платформах. Знание принципиальной схемы их работы необходимо священнослужителям ВДВ для применения на практике состоящего на вооружении церкви и армии единственного в мире авиадесантируемого православного воинского храма", - сказала майор КРУГЛОВА.

По ее словам, в ходе сборов "десантные батюшки" также изучат материальную часть десантных парашютов, проведут практические занятия по их укладке, и отработают прыжки с парашютом.

Аэромобильный храм состоит из двух частей: палатки со специальной небьющейся церковной утварью и прицепа с модулем жизнеобеспечения, который помимо дизель-генератора, включает в себя холодильник и кондиционер. Кроме того, аэромобильный храм имеет мультимедийный блок - кинобудку, кинопроектор, колонки и другие аксессуары.

ria.ru