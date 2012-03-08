Наместник Киево-Печерской Лавры: Мы молимся за меценатов

Премьер-министр России Владимир Путин оказывал помощь Киево-Печерской Лавре. Об этом в интервью Weekly.ua заявил наместник Киево-Печерской Лавры, митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел.

"Он выделил большую сумму на работы по восстановлению Успенского собора. Без этих денег мы бы не смогли возродить святыню", - сказал владыка Павел.

"Мы молимся и будем молиться за Владимира Владимировича, как и за всех других меценатов, помогавших Лавре в разные времена", - добавил наместник Киево-Печерской Лавры.

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