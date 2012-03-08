В Киево-Печерской Лавре начинают совершать Таинство Соборования

Со второй седмицы Великого поста в храме преподобных Антония и Феодосия Печерских (Трапезном) Таинство Елеосвящения (Соборования) будет совершаться согласно следующему расписанию: понедельник — 10:00; вторник — 10:00; четверг — 17:00.

Елеосвящение совершается над лицами православного вероисповедания старше семи лет, страдающими телесными или душевными болезнями. Под последними можно понимать и тяжелое духовное состояние: уныние, скорбь, отчаяние, ибо причиной их могут быть нераскаянные грехи, быть может, даже не осознаваемые самим человеком. Следовательно, таинство может быть преподано и физически здоровым людям. Таинство обычно совершается в храме, но, при невозможности доставить тяжело болящего, может быть преподано и на дому.

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