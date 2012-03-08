УПЦ намерена причислить к лику святых двух подвижников благочестия

Украинская Православная Церковь намерена причислить к лику святых двух подвижников благочестия.

Соответствующее решение принято на заседании Комиссии по канонизации святых при Священном Синоде Украинской Православной Церкви, состоявшемся 6 марта в Киево-Печерской Лавре под председательством архиепископа Херсонского и Таврического Иоанна.

Члены Комиссии заслушали рапорт Преосвященного Илариона, митрополита Донецкого и Мариупольского, о возможности причисления к лику местночтимых святых Донецкой епархии схимонаха Илии (Ганжи) (+17.04.1946 г.), а также рапорт Преосвященного Иринея, епископа Нежинского и Прилукского, о возможности причисления к лику местночтимых святых Нежинской епархии настоятельницы Смарагды (Онищенко) (+ 1935).

Комиссия одобрила следующее: направить Блаженнейшему Митрополиту Владимиру рапорты о возможности причисления к лику святых данных подвижников благочестия.

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