Митрополит Владимир рассказал о взаимоотношениях Православных Церквей

Предстоятель Украинской Православной Церкви митрополит Владимир поблагодарил верующих за молитвы о его выздоровлении, и объяснил ситуацию в современных межцерковных отношениях в Украине. Об этом он сообщил в интервью телеканалу "Эра".

"Церковь помогает всем и хочет, чтобы все пришли к истине, но остается вопрос, который нас разделяет. С так называемой Украинской Православной Церковью (Киевского Патриархата) отношения очень обострились из-за того, что произошел разрыв. Не хотелось бы углубляться в политические подробности, но политика не может быть далека от нас - мы должны ее понимать ", - пояснил митрополит Владимир.

Митрополит также рассказал, что УПЦ несколько раз пытались устроить встречу с УПЦ (КП), с целью "приблизить время взаимопонимания", однако эти встречи не имели эффективного результата.

"Будем надеяться, что в грядущие времена единоверных и единокровных, народ поймет сущность Церкви до конца, ее цели и задачи на этой грешной земле", - отметил митрополит Владимир.

На вопрос: почему сегодня так часто друзья предают друг друга - не только в светских, но и в церковных кругах, митрополит ответил, что "это - природа греха, который тяготеет над миром и с которым каждому христианину необходимо бороться".

Потому что Христос говорил: «Все говорят, что любят меня или друг друга, в действительности дела их совсем противоположные этому утверждению», - отметил митрополит Владимир.

Тиждень

