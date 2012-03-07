Реакция на выходку «Pussy Riot» - это тест на зрелость общества

В Русской Православной Церкви не исключают, что участницы группы «Pussy Riot», исполнившие «панк-молебен» в храме Христа Спасителя, могут быть выпущены из СИЗО до решения суда по их делу. Об этом сообщает Синодальный информационный отдел Московского Патриархата.

«Церковь всегда готова проявить милость, даже если выступающие против нее «не ведают, что творят». Лично я не вижу причин для содержания этих женщин под стражей, но главное, чтобы все проходило в рамках закона. Кроме того, официальные представители Церкви уже не раз говорили, что не поддерживают идею реального срока заключения по этому делу, но призывают к его общественному осуждению и признанию преступлением. Могу лишь подтвердить сейчас эту позицию», - заявил в среду председатель Синодального информационного отдела Владимир Легойда.

В то же время он призвал «не приписывать Церкви административно-правовые функции» — по его словам, «Церковь не имеет права напрямую вмешиваться в деятельность правоохранительных органов, которые ведут серьезную, добросовестную работу по данному делу».

«Церковь во все времена призывала к милосердию. И данная ситуация не является исключением. Но давайте не будем забывать и о другом: за все время, прошедшее после кощунственного и мерзкого поступка, совершившие его девушки не выразили даже намека на раскаяние. Их многочисленные интервью и комментарии в СМИ, а также записи в блогах свидетельствуют о полной уверенности в правильности и чуть ли не праведности своих действий. Мне кажется, это тот случай, когда последствия хуже самого поступка», - считает В.Легойда.

По его словам, если участницы «Pussy Riot» почувствуют чувство вины за совершенные действия, оскорбительные для верующих, Церковь с радостью примет их раскаяние, о котором сейчас молятся тысячи верующих людей.

«Не исключаю, что стоит только девушкам выразить желание, и к ним придет священник, готовый принять их исповедь или просто поговорить. Главное, чтобы они не сделали и из этого очередной перформанс», — отметил представитель Московского Патриархата.

В.Легойда прокомментировал и распространяющееся в блогах открытое письмо Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с просьбой о ходатайстве в отношении задержанных участниц панк-группы. По его словам, это письмо свидетельствует о том, что у части общества складывается ложное мнение – что якобы «нахулиганивших девушек держат под стражей по настоянию Церкви — это, конечно, не так».

«Кроме того, внимание СМИ и общественности, похоже, приковано к личности девушек, некоторые из которых являются мамами маленьких детей. Участницы акции, по-видимому, сами не до конца осознавшие тяжесть того, что они натворили, вызывают у многих сочувствие. То, что наше общество, при боли поруганных чувств, способно на сострадание и прощение, безусловно, хорошо. Но почему же сообщество не задается вопросом, кто стоит за всем этим? Почему мы не обсуждаем сам факт этого ужасного поступка, который не является «невинной шалостью» и не имеет никакого отношения ни к свободе слова, ни к правам человека, ни к другим демократическим ценностям. Если только таковой не стала свобода от совести», — заявил представитель Церкви.

По его мнению, реакция на ситуацию вокруг «Pussy Riot» является и определенным тестом для общества на «гражданскую зрелость» — окажется ли способно общество выразить протест в том числе и против публичного кощунства, оскорбления религиозных чувств людей, составляющих значительную его часть.

Кроме того, В.Легойда выразил крайнее разочарование отсутствием реакции профессионального журналистского сообщества на поведение своих коллег, «случайно» оказавшихся в храме в это время и «экспромтом» подготовившего тексты и фотоматериалы.

Представитель Церкви заметил, что «даже большевики в свое время не позволяли себе того святотатства, которое было проявлено в рамках «панк-молебна»: «Богоборцы советских времен по крайней мере выводили верующих из храма, прежде чем попытаться его разрушить, осквернить. Недавняя же «акция протеста» состоялась в действующем храме, на глазах у верующих», — заявил В.Легойда.

