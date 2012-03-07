Предстоятеля УПЦ проведала в больнице Богатырева

Вице-премьер по гуманитарным вопросам - министр здравоохранения Раиса Богатырева посетила в больнице предстоятеля Украинской православной церкви (Московского патриархата) митрополита Киевского и всея Украины Владимира.

Об этом сообщили в Минздраве. "Состоялся искренний, конструктивный разговор. В центре внимания были проблемы поиска путей выхода из духовного кризиса, преодоление бедности, развития диалога между государством и религиозными конфессиями, сохранение православных традиций в украинском обществе", - отметили в Минздраве.

Вице-премьер выразила убеждение, что именно сейчас особое значение приобретает новая гуманитарная политика, обеспечивающая общенациональный диалог, взаимопонимание и способствует глубоким преобразованиям в Украине.

Богатырева с заботой отнеслась к состоянию здоровья предстоятеля, пожелала ему скорейшего выздоровления.

В ответ митрополит Владимир поздравил Богатыреву с назначением на должность, пожелал успехов в работе и отметил, что Украинская православная церковь готова к широкому гуманитарному диалогу, и примет участие в предложенном мероприятии. Он выразил надежду, что такие меры будут способствовать укреплению соборности, достижению согласия и взаимопонимания в обществе.

"Такие встречи и такие разговоры - действительно источник мудрости и духовности. Нам всем необходимо научиться слышать и понимать людей, которые являются безусловным моральным авторитетом в нашем обществе", - отметила Богатырева после разговора с предстоятелем УПЦ.

Напомним, 14 февраля Президент Виктор Янукович уволил Раису Богатыреву с должности секретаря СНБО, назначив вместо нее Клюева. Богатырева же была назначена на должность вице-премьера по гуманитарным вопросам - министра здравоохранения.

Корреспондент