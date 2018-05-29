Митрополит Владимир: Надо беречь Церковь

Предстоятель Украинской Православной Церкви митрополит Киевский и всея Украины Владимир (Сабодан) имеет большую силу духа и светлый ум. Как и отмечала пресс-служба, здоровье Блаженнейшего улучшается.

«Конечно, могут быть разногласия между духовенством, но я верю: Церковь должна выстоять» - митрополит Владимир (Сабодан)

Блаженнейший, у Вас столько роз!

Когда я вернулся в Украину, кто-то распространил слух, что люблю только белые розы. И с тех пор кому не говори, как не заказывай - все приносят мне только белые розы. А я люблю всякие цветы. Полевые особенно, поскольку вырос в поле, в лесу, на реке.

Ваше Блаженство, скажите, пожалуйста, как сейчас происходит управление Церковью?

Церковью руковожу я! В каждой епархии есть свой управляющий архиерей, который ведет дело, подчиняясь Архиерейскому Собору УПЦ и РПЦ. Я держу связь с верующими, служу, сколько могу и где только могу, как глава Украинской Православной Церкви. А управление имеет свою строгую структуру. На этом живет наша Церковь как организация, а не только как Богочеловеческий институт.

Как часто у Вас бывают члены Священного Синода? Планируете возглавить его следующее заседание?

Есть вопрос, потому Священный Синод Украинской Православной Церкви собирается часто. Думаю, что это хорошая традиция: так у нас будет меньше проблем, потому что все подлежит анализу. Когда Церковь захочет, тогда Синод и собирается, чтобы решить те или иные вопросы.

Именно Вы подписываете все синодальные решения?

Обязательно.

Блаженнейший, Вы подписывали решение о выводе из членов Синода епископов своего секретаря, архиепископа Александра (Драбинко)?

Меня не было на заседании, я был в больнице. Но считаю, что для нас, верующих людей, дисциплина должна быть главной в нашем служении. Если Синод решил возможным поступать так, как он сделал, то уж воля Синода. Если кого-то незаслуженно обидели, надо пережить этот кризис в личной жизни и в отношениях с Церковью. Если кто-то заслужит, Синод поднимет затем выше. Так в жизни должно быть.

Но Вы можете защитить его своим авторитетом.

Как уже решение принято... Можно защищать, можно даже обращаться в Церковные суды УПЦ и РПЦ. Но так случилось, это дело нашей Церкви. Конечно, я имею влияние, и с моим мнением считаются другие члены Синода, и я считаюсь с их мнением. Сейчас период тот, что люди ищут ответы на то, что случилось ... Что касается меня лично: я этому человеку (архиепископу Александру - ред.) Очень обязан. Мы долгие годы работаем вместе. Он способен, трудолюбив. Молодой, поэтому, возможно, были ошибки. Так это дело поправимое.

Ваше Блаженство, имеете ли на примете человека, который может продлить Вашу линию в руководстве Церковью. Кстати, греко-католики подали хороший пример: Блаженнейший Святослав (Шевчук) принял стиль управления Блаженнейшего Любомира (Гузара), в прошлом году сложил свои полномочия.

Таких людей много и это реальность. Познаются люди как раз в сложных обстоятельствах. Можно увидеть лицо того, кто активно выступает против или, вспомнить его поведение немного раньше, а уже потом начинается философия. Это не только Церкви касается, а всей жизни. Люди всегда есть. Только нужно своевременно найти того человека, который бы работал честно и самоотверженно. Таких немало в Киевской епархии и в других епархиях. И к такому варианту мне надо быть готовым. В жизни все может быть.

И Вы над этим думаете?

Думаю.

Все говорят об угрозе раскола в УПЦ. Есть такое мнение, что единство Церкви держится только на Вашей силе. Как Вы считаете, эта угроза раскола существует?

Надо беречь Церковь, враг не спит

Единство Церкви одна из проблем, которая требует нашего внимания и ответственности по совести. Объединить Церковь может только Господь. Надо беречь Церковь, враг не спит - враг нашего спасения. Конечно, могут быть разногласия между духовенством, но я верю: Церковь должна выстоять.

Ваше Блаженство, Вам известно, что в настоящее время, когда болеете, обострилась ситуация между священнослужителями УПЦ - сторонниками большей автономии от РПЦ и «московскими централистами»? Как их примирить? Может, главная идея заключается в том, что Православная церковь должна быть украинская в Украине?

Почему не стоит вопрос, чтобы Церковь была полностью самостоятельной? Мы знаем, что за этим стоит новый водораздел, новая ненависть.

Она и есть украинской. Имеет свои права и возможности как автономная Церковь. Вопросы, поступающие от всей полноты Церкви, не остаются без внимания, обсуждаются и находят решения. Но почему не стоит вопрос, чтобы Церковь была полностью самостоятельной? Мы знаем, что за этим стоит новый водораздел, новая ненависть. Это особенно страшно. Это может привести к религиозным противоречиям и даже конфликтным ситуациям. Церкви дана возможность примирять, вразумлять, наставлять. Это очень обидно, что есть духовенство, исповедующее одного Христа, одну Церковь, одну веру и не могут достичь взаимопонимания, которое должно быть. Мы на Бога надеемся, и наша надежда, я думаю, не посрамит нас.

Вы думаете, что когда-то в Украине будет Поместная украинская Церковь?

Я не думаю ничего особенного, я знаю, что все в руках Божьих. Придет время - будет видно, что будет. Но надо молиться, чтобы Господь дал силы, терпение и разум не служить поводом для разделения, а объединить наши силы: национальные, религиозные, философские и другие - для служения Церкви.

Патриарх Кирилл Вам звонит? Интересуется, как себя чувствуете?

Звонил часто. Спрашивал о наших новостях, о здоровье тоже.

У Него, очевидно, есть свое видение развития УПЦ, которой руководите Вы?

Очевидно. Когда мы пили чай после совместных богослужений, он со мной этим не делился. Откровенно не говорили. Это вопрос не готов. Время поставит все на свое место.

Кстати, многие называли приезды патриарха Кирилла в Украину политическими ...

Я не мог у него спросить: ваше Святейшество, вы приехали сюда с политической или церковной целью?..

Вы объездили полмира, чувствовали ли Вы всегда себя украинцем?

Всегда. Переродиться нельзя. Как же можно забыть? Забыть невозможно. Я думаю, что есть такие редкие экземпляры, но и они играют неискренне. Потому что это все твое, твоя плоть, твоя кровь, что тебе дала Церковь и Родина - лично каждому и всем. Этого забрать нельзя и этим надо гордиться.

А что для Вас украинство, украинец и Украина?

Это моя Родина, место, где я родился, учился, получал воспитание и в Церкви, в государстве. Поэтому считаю, что по-другому относиться нельзя. Это являет нашу полноту сердечного настроения, совести, морали, чести.

Один наш знакомый, человек авторитетный, пошутил, мол, после того, что за последние месяцы пережил митрополит Владимир, он, наверняка, уже стал украинским буржуазным националистом ...

Когда служил в Москве, именно так и называли. (Смеется.)

Люди не постоянные, забывают, что когда-то вышивка или «Кобзарь» были большой крамолой. Рассказывали, что когда Вы были ректором Московской духовной семинарии и академии, то переходили на украинский язык в разговоре со студентами из Украины и даже надевали вышиванку ...

После концерта не хватало произнести лозунг: «Украинцы - объединяемся!»

Да ... Был один профессор, Царство ему Небесное, преподавал в академии ... Как раз у нас был вечер, посвященный Ивану Франко. На следующий день встретился профессор со студентами на занятии, помолившись, начали работать. И кто-то из студентов, такой коварный немного, спросил: «А как вам вчерашнее мероприятие?». - «Что я могу сказать? Только одно, что после концерта не хватало произнести лозунг: «Украинцы - объединяемся!».

Напоследок, а что Вас больше сейчас беспокоит в организации, в управлении самой Церковью?

Это отношения с государством. Особенно в плане законотворчества. Это очень тревожный вопрос, что может вызвать столкновение между одним крылом и другим - между верующими и неверующими. Сейчас неверующие вновь поднимают вопрос, почему что-то передают Церкви. А где народу? Второй вопрос - это вопрос единства христиан, особенно православных, которые разделились и оказались по разные стороны. Это вопрос не одного и не двух лет, он требует много труда и крепости духовной, которую надо занимать каждому верующему человеку, особенно в дни Великого поста.

Сейчас строгий пост, который заканчивается Пасхой. Пожелайте, пожалуйста, несколько светлых слов.

Я желаю всем милости от Воскресшего Христа-Жизнодавца, который возвращает нас к «весне духовной», с которой мы сегодня начинали разговор, к главному событию новозаветной истории и истории человечества - до Воскресения Христа из мертвых, что дает нам право надеяться на общее воскресение. Именно Воскресение дало первым христианам силы и возможность идти на кресты, костры. Тогда лились реки крови, теперь от нас никто этого не требует. Сегодня мы должны научиться вере и любви. Я желаю, чтобы Воскресший Христос послал каждому своей любви Божественной, своего мира и небесного благословения!

Спасибо Вам и надеемся, что вместе встретим Светлое Воскресение Христово! Желаем Вам скорейшего выздоровления, чтобы уже видеть Вас на праздничном богослужении.

Интервью провели 1 марта Валентина Павленко, Виктор Еленский и Надежда Тысячная.

Радио Свобода, Украинская ассоциация религиозной свободы и газета «День».

