Патриарх Кирилл наградил Валентину Терешкову орденом «Славы и чести»

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил летчика-космонавта, генерал-майора авиации, Героя Советского Союза Валентину Владимировну Терешкову с юбилеем, сообщает Патриархия.ru.

«Совершив в 1963 году, на заре освоения космического пространства, одиночный полет в космос, Вы не только в России, но и для всего мира поныне остаетесь символом высоких душевных качеств русской женщины, способной к самоотверженному подвигу», — говорится в сообщении.

Патриарх Кирилл отметил, что многолетние труды Валентины Терешковой, посвященные развитию пилотируемой космонавтики, а также плодотворная государственная и общественная деятельность снискали ей заслуженное признание и любовь сограждан.

«Учитывая все то, что Вы сделали для Отечества и Русской Православной Церкви, считаю справедливым наградить Вас орденом «Славы и чести» I степени», — говорится в поздравлении Святейшего Владыки.