"Не будь у нас автокефалии, не было бы ничего национального"

Католикос-Патриарх Грузии, архиепископ Мцхета-Тбилиси и митрополит Пицунды и Цхум-Абхазети, святейший и блаженнейший Илия II недавно произнес проповедь о значении автокефалии Грузинской Церкви, сообщает Сerkva.info со ссылкой на Грузия Online.

Как отметил Патриарх, Антиохийский церковный собор в пятом веке наделил Грузинскую Церковь свободой и автокефалией, с чем на протяжении лет не мог смириться Константинополь.

«Константинополь считал и считает, что автокефалией может наделять только Вселенский церковный совет или Вселенский Патриарх. Это недоразумение продолжалось 1500 лет. У нас было несколько встреч, но единогласия мы не достигли. Они опять предлагали нам не варить и освящать миро в Грузии, а брать у них, с чем мы не согласились. В соглашении до сих пор этот вопрос записан так, что человеку не разобраться – миро остается согласно традиции. Что подразумевается под этой традицией, никто не знает. Будучи несогласным, я сказал им, что мы 1500 лет были без вас и сейчас будем, но перед отъездом мне позвонил стоящий у трапа Константинопольский Патриарх, и сменил решение. Они признали нашу автокефалию и звание Патриарха», - отметил Илия II и заключил, что это произошло именно в канун Торжества Православия.

По словам Патриарха, не будь автокефалии, у Грузии не было бы ничего национального – ни рукописей, ни храмов. «Мы должны каждый день думать об этом и задуматься не только о том, что дает нам Грузия, но и о том, что мы делаем для нее. Думаю, как и Господь, Родина тоже одна. Настанет и день нашего счастья, когда уехавшие заграницу грузины вернутся, вернутся Абхазия и Самачабло, будет единая паства и наш Господь Иисус Христос будет единым пастухом», - отметил Патриарх.