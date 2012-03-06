Митрополит Владимир: Церковью руковожу я!

«Церковью руковожу я! Я держу связь с верными, служу, сколько могу и где только могу, как предстоятель Украинской Православной Церкви», - сказал Митрополит Владимир. Об этом сообщает газета "День".

На вопрос подписывал ли он решение о выводе из членов Синода епископов своего секретаря, архиепископа Александра (Драбинко), митрополит ответил, что его не было на заседании, потому что был в больнице.

«Решение принято. Можно обращаться в Церковный Суд УПЦ и РПЦ. Но так случилось, это дело нашей Церкви. Конечно, я имею влияние, и с моим мнением считаются другие члены Синода. Но и я считаюсь с их мнением, - сказал митрополит Владимир. - Что касается меня лично - я этому человеку (имеется в виду архиепископ Александр. — Ред.) очень обязан. Мы долгие годы работаем вместе. Он способен, трудолюбив. Молодой, так, возможно, были ошибки. Это дело поправимое».

Также митрополит Владимир объяснил свою позицию по вопросу автономии УПЦ: «...почему не стоит вопрос, чтобы Церковь была полностью самостоятельной? Мы знаем, что за этим стоит новый раздел, новая ненависть. Это особенно страшно. Это может привести к религиозным противоречиям и даже конфликтным ситуациям. Церкви дана возможность примирять, вразумлять, наставлять. Это очень обидно, что есть духовенства, которые исповедуют одного Христа, одну Церковь, одну веру и не могут достичь взаимопонимания, которое должно быть».