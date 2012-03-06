Сегодня в эфире трижды прозвучит интервью с Митрополитом Владимиром

Сегодня, 6 марта, ТРК «Эра» (Первый национальный телеканал) будет транслировать интервью с Блаженнейшим Митрополитом Владимиром.

Интервью будет транслироваться трижды.

Первый выпуск записи беседы с Предстоятелем Украинской Православной Церкви можно увидеть в 7:35, второй - в вечернее время в 18:20 и третья трансляция состоится в 23:10.

«Православие в Украине»