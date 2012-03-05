В РПЦ советуют политикам пользоваться завещанием Александра III

В Русской православной церкви призывают власти взять за основу политики завещание Александра III своему сыну - будущему императору Николаю II. Об этом заявил, выступая на первом заседании экспертного совета при спикере Госдумы, председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата (ОВЦС МП) митрополит Волоколамский Иларион.

"В политике внешней держись независимой позиции. Помни, у России нет друзей. Нашей огромности боятся. Избегай войн. В политике внутренней прежде всего покровительствуй Церкви. Она не раз спасала Россию в годины бед. Укрепляй семью, потому что она - основа государства", - cказал представитель РПЦ.

По мнению митрополита Илариона, эти простые истины, которые до нас дошли "от одного из самых выдающихся правителей нашего государства, могут служить основополагающими векторами и внешней, и внутренней политики России".

"Последние события показали, что у наших людей существуют определенные протестные настроения, и они родились не на пустом месте: действительно, есть экономические проблемы, существует расслоение между богатыми и бедными, очень высок уровень коррупции. И свое справедливое недовольство люди выражают, в том числе выходя на митинги", - констатировал митрополит Иларион, подчеркнувший, что ни одна страна, в том числе Россия, не застрахована от такого рода внешних влияний, как сегодня на Ближнем Востоке и Северной Африке, в результате которых в странах этих регионов происходит смена режимов.

Для того чтобы им противостоять, нужно прежде всего думать о консолидации общества, считает митрополит Иларион.

Он также указал на то, что опора на традиционные нравственные, в том числе религиозные ценности, опора на семью "должны быть залогом здорового - эволюционного, а не революционного - развития нашего государства".

"В этом, конечно, большое значение имеет и Государственная Дума, и весь законотворческий процесс. Законы не берутся "с потолка": они основываются на определенной нравственной парадигме, на определенной идеологии. И если в законы закладывается такая, например, мина замедленного действия, как поддержка абортов и разрушения семьи, то эти законы будут способствовать в конце концов вымиранию населения и распаду государства", - заявил представитель Церкви.

NEWSru.



