Ответ христианина тем, кто кощунствует, должен быть исполнен мудрости и силы

Ответ христианина тем, кто кощунствует, должен быть исполнен мудрости, силы и спокойствия, сказал Святейший Патриарх Кирилл в Первосвятительском слове 4 марта 2012 года. В неделю 1-ю Великого поста, Торжества Православия, Святейший Патриарх Кирилл совершил Божественную литургию святителя Василия Великого и чин Торжества Православия в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя, сообщает Патриархия.ru.

Обращаясь к верующим Патриарх сердечно поздравляю всех с великим праздником Торжества Православия: "В первое воскресенье поста мы прославляем всех тех, кто жизнью своей, подвигом своим, мыслью своей, своими добрыми делами утверждал православную веру".

Он напомнил, что "это празднование впервые было совершено в 843 году в Константинополе, в храме Святой Софии. Именно в тот год усилиями Патриарха Константинопольского Мефодия и благочестивой императрицы Феодоры было окончательно прекращено иконоборчество — великая смута в умах людей, повлекшая за собой многие и страшные репрессии, потому что те, кто боролся с иконами, употребляли не только силу убеждения, но и, опираясь на политическую власть, истребляли и притесняли всех, кто хранил веру православную".

"Еще в 787 году на VII Вселенском Соборе Церковь утвердила почитание икон, однако смута продолжалась еще более 50 лет. Только тогда, когда и Церковь, и народ преодолели эту смуту, и было учреждено сие знаменательное празднование — Торжество Православия. Тогда, в 843 году, торжественно прославляя это событие, наши далекие благочестивые предки праздновали не только победу над иконоборческой ересью", - сказал Патриарх Кирилл и отметил: "Они праздновали победу над всеми ересями, ибо верили и надеялись, что никогда больше вера Христова не подвергнется искажениям, изменениям и тем более гонениям".

"Из истории мы знаем, что ни то, ни другое, ни третье не прекратилось. Вплоть до сегодняшнего дня в роде человеческом сохраняются такие понятия, как исповедничество и мученичество, и, наверное, так будет до скончания века", - сказал Патриарх Кирилл и спросил: "Почему же люди готовы идти на страдания и даже смерть, защищая свою веру?" "Ответ на этот вопрос содержится в сегодняшнем апостольском чтении из послания к Евреям (Евр. 11:24-26, 32 — 12:2). Там говорится о вере Моисея, о вере ветхозаветных пророков, которая помогала им преодолевать трудности, творить чудеса; но завершается этот отрывок дивными словами: «Будем с терпением проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса»", - говорится в Первосвятительском слове.

"В каком смысле Господь именуется в этом послании «начальником и совершителем веры»? А в том смысле, что вера Церкви, вера святых апостолов, переданная последующим поколениям людей, есть та вера, в основе, в начале которой — Сам Господь Иисус Христос. Церковь от Него научена вере. Эта вера основывается не на человеческой мудрости, тем более не на человеческой силе, — эта вера основывается на Самом Господе нашем Иисусе Христе. Это Его слова, слова Божественного откровения стали основой нашей веры", - отметил Патриарх Кирилл.

Он подчеркнул: "Именно во Христе содержится все возможное откровение о Боге, более которого не может быть дано роду человеческому. Он есть альфа и омега, начало и конец (см. Откр. 1:8). Вот почему и наши благочестивые предки, и наши современники готовы до смерти отстаивать веру Христову, — потому что эта вера есть величайшая ценность, которую нельзя поколебать. Людей можно запугать или убить, а веру Христову изничтожить нельзя. И пока существует вера, существует и род человеческий, потому что вера дает нам великий критерий истины — способность различать духов (см. 1 Кор. 12:10).

Вера, преломленная в реальном религиозном опыте человека, дает ему особое духовное зрение, способность видеть и понимать смысл происходящих событий, видеть так далеко, как не может видеть ни один политик, если он не верит в Господа и Спасителя. Вера дает особую остроту зрения, а значит, помогает людям обрести верную жизненную позицию. Эта позиция может входить в противоречие со вкусами эпохи, с модами на образ жизни и образ мысли, с человеческими философиями. И мы знаем из истории, что это столкновение веры Христовой с вымыслами человеческими очень часто требует подвига от тех, кто хранит веру".

При этом Патриарх отметил, что и наше с вами время ничем не отличается от других. "И сегодня человеческие философии, политические концепции нередко входят в противоречие с верой во Христа Иисуса, и от нас требуются мужество и сила оставаться верными Богу, хранить веру в Господа и Спасителя, Который есть начальник и совершитель нашей веры. А в ответ на это Бог дарует нам силу прозрения, силу и способность различать духов", - сказал он.

"Вот почему на Церковь Божию в течение всей истории совершались нападки и гонения — потому что нередко за мыслями человеческими, за философскими взглядами и политическими убеждениями, за вкусами и пристрастиями стоит искуситель века сего. Когда эти человеческие взгляды и предпочтения входят в противоречие с верой Христовой, когда мужественные последователи Господа твердо стоят в Православии, тогда и возникают конфликты. Иногда они влекут кровавые гонения, подобные тем, что сравнительно недавно пережил наш народ, явив сонм мучеников и исповедников. Сегодня никто не страдает за веру физически, но морально и нравственно мы продолжаем нести эти страдания — всякий раз, когда клевета, ложь, кощунство, издевательства над верой обращаются в адрес верующих людей", - сказал Патриарх Кирилл .

"Каким же должен быть наш ответ? Он должен быть исполнен Божией правды, любви, смирения, внутренней силы и непоколебимой верности Господу. Ответ, который христианин обращает в адрес тех, кто кощунствует, всегда должен быть исполнен мудрости, духовной силы и спокойствия, потому что с нами Бог (Ис. 8:10; Мф. 1:23), Господь Иисус Христос, начальник и совершитель нашей веры", - подчеркнул Патриарх.

"Храня веру православную, сохраняя способность отличать добро от зла, мы должны и в нашей жизни — личной, семейной, общественной — всегда становиться на сторону тех сил, которые либо прямо, либо, может быть, не совсем видимым образом, но по существу — вместе со Христом, вместе с Тем, Кто является начальником и совершителем нашей веры", - сказал Патриарх и отметил: "Пусть Господь поможет нам продолжать свидетельствовать о своей вере, хранить ее в сердце и на основании этой веры строить отношения с окружающим нас миром, помня, что Церковь Бога Живаго есть столп и утверждение истины (1 Тим. 3:15) и врата ада не одолеют ее (Мф. 16:18). Аминь".