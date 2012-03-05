Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Владимир 3 марта, в субботу первой седмицы Великого поста, совершил Божественную литургию в больнице, где он в настоящее время проходит реабилитацию, сообщает официальный сайт Украинской Православной Церкви.

За Литургией Его Блаженству сослужил архиепископ Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр.

По окончании богослужения Блаженнейший владыка обратился к присутствующим с архипастырским словом.

«В эти дни Святая Православная Церковь отмечает праздник Торжества Православия. Каждая Божественная литургия — это новое Торжество Православия, торжество милости и долготерпения Божия, — сказал, в частности, Предстоятель Украинской Православной Церкви. — Этот праздник имеет своим основанием стремление сберечь традиции и учение Церкви в отношении почитания святых икон. VII Вселенский Собор раз и навсегда утвердил среди прочих догматов Церкви догмат о почитании святых угодников Божиих. И поэтому, прославляя всех от века угодивших Богу, мы надеемся, что Бог Милосердный не оставит и нас во все дни, особенно когда мы посещаем Божественную литургию и принимаем участие в торжестве всей Церкви».