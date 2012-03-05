Митрополит Владимир в бодром настроении и шутит

В Неделю Торжества Православия, секретарь Киевской Митрополии, благочинный города Киева протоиерей Виталий КОСОВСКИЙ посетил предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира.

В ходе беседы митрополит Владимир поблагодарил отца Виталия за организацию и проведение праздника православной масляницы, собравшего духовенство, прихожан и воспитанников воскресных школ многих столичных приходов, а также выразил пожелание, чтобы подобные церковные мероприятия проводились и в дальнейшем.

Отец Виталий рассказал о ходе строительства в Святошинском районе города Киева Свято-Благовещенского собора и пригласил Блаженнейшего Владыку после праздника Пасхи освятить 10 накупольных крестов.

После встречи с Блаженнейшим Митрополитом Владимиром благочинный столицы отметил:

«Слава Богу, состояние здоровья Блаженнейшего заметно улучшилось. Блаженнейший активно интересуется церковными делами, находится в бодром настроении и, как обычно, шутит с присущим ему тонким чувством юмора».

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