Хакеры-атеисты подвергли нападению православные СМИ

Начало Великого поста для ряда православных СМИ стало, как говорят верующие, искушением. В среду Первой Седмицы, была произведена атака на портал «Информ-религия». Затем были атакованы ресурсы: «Русь-фронт», «Русский Календарь», «Православный крест» и еще несколько блогов и сайтов православной тематики. Ранее хакерами-атеистами подверглись нападению порталы «Благодатный огонь» и «Русская народная линия», сообщает Информ-религия.

Пользуясь тем, что православные первые дни Великого поста проводят в Божьем храме, неизвестные злоумышленники запустили вирусы-эммуляционных роботов, направив их на православные ресурсы.

Цель атаки - подвести сайты под АГС фильтры поисковых систем и вывести их из поискового топа.

«Насколько мне известно, такие атаки проводят гораздо чаще, - сказал корреспонденту «Информ-религии» известный православный блоггер Федор ОНИСИМОВ (Онисифорт). В последнее время атеисты все больше и больше стали нападать на Русскую Православную Церковь и Ее священноначалие. Так нередко безапелляционной критике подвергался Святейший патриарх Кирилл».

Федор ОНИСИМОВ отметил, что он не против критики кого бы то ни было, но она должна быть аргументированной и не в таком «хамском тоне».