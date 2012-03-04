Протоиерей Чаплин высказался о задержании панк-феминисток

3 марта были задержаны полицией участницы панк-феминисткой группы, 21 февраля «выступившие» на солее храма Христа Спасителя с номером, содержащим оскорбления в адрес Патриарха, клириков Русской Православной Церкви и В.ПУТИНА. Многие верующие оценили выходку как кощунство. Сами девушки назвали свое выступление «панк-молебном».

Председатель отдела по взаимоотношениям Церкви и общества Русской Православной Церкви протоиерей Всеволод ЧАПЛИН прокоментировал инцидент:

Само их задержание поможет истребить иллюзию безнаказанности. И теперь совершенное преступление (а я уверен, что это именно преступление) должно быть изобличено и осуждено на уровне решения судебной власти. Надеюсь, что правоохранители и общество осознают огромную опасность этого преступления, разделяющего людей и провоцирующего их на жесткие ответные действия, способное разрушить гражданский мир, столкнуть друг с другом огромное количество людей.

Само же наказание может быть достаточно мягким. Можно на первый раз проявить милосердие. Не думаю, что достигнет воспитательной цели тюремное заключение, а вот общественно-полезные работы — вполне, да и условное наказание, и серьезный штраф тоже.

Думаю, что участницам группы было бы неплохо совершить какие-то добрые дела для храмов, для ближних, для общества в целом, причем хорошо бы, если бы они это сделали не по принуждению, а сами. Самое главное: общество должно помочь им измениться. А измениться они должны, и покаяние должно быть деятельным — без этого для них закрыты двери и вечной жизни, и счастливой жизни здесь, на земле.

Рravmir.ru