Патриарх Кирилл принял участие в выборах Президента России

Утром 4 марта 2012 года, перед началом богослужения в Храме Христа Спасителя, Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл принял участие в выборах Президента Российской Федерации, сообщает пресс-служба патриарха Московского и всея Руси.

Законодательством Российской Федерации предусматривается возможность голосования, на основании заранее поданного заявления, не на избирательном участке в связи с рабочей необходимостью. В день выборов в Чистом переулке прибыли члены избирательной комиссии и наблюдатель.

Святейший патриарх Кирилл заполнил и опустил в урну для голосования два бюллетеня — по выборам Президента Российской Федерации и депутатов муниципального собрания.

«Дай Бог, чтобы в результате выборов Отечество наше продолжило мирное, спокойное, целенаправленное развитие и в духовной, и в материальной области, и благословение Божие да пребывает сегодня над всеми жителями Отечества нашего, которые исполняют свой важный гражданский долг», — сказал предстоятель Русской Церкви после голосования.

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