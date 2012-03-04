Глава УПЦ совершил первую литургию в Великом посту

В субботу первой седмицы Великого поста, Митрополит Киевский и всея Украины Владимир совершил Божественную литургию в больнице, где он в настоящее время проходит реабилитацию.

За Литургией Его Блаженству сослужил секретарь предстоятеля УПЦ архиепископ Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр.

После богослужения Блаженнейший Владыка обратился к присутствующим со словами наставления:

"В эти дни, Святая Православная Церковь отмечает праздник Торжества Православия. Каждая Божественная литургия - это новое и новое Торжество Православия, торжество милости Божьей и долготерпение. Праздник, положенный в основу, сохранил и продолжил традицию и учение Церкви по отношению к почитанию святых икон. Седьмой Вселенский собор раз и навсегда утвердил среди других догматов Церкви, догмат о почитании святых угодников Божиих. И поэтому, прославляя всех от века угодивших Богу, мы надеемся, что Бог Милосердный не оставит нас во все дни, особенно в дни, когда мы посещаем Божественную литургию и принимаем участие, торжествуя всей Церковью на земной планете", - сказал Блаженнейший Владыка.

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