Для истории строительство храмов важнее политической дискуссии

Председатель Синодального информационного отдела РПЦ Владимир ЛЕГОЙДА считает проект строительства 200 храмов в Москве стратегически важным для отечественной истории.

«Я не готов сказать, где сейчас совершается большая политика. Но я точно знаю, где сейчас в Москве совершается большая история. В рамках программы строительства 200 храмов», — сказал В.ЛЕГОЙДА на пресс-конференции в пятницу в пресс-центре газеты «Аргументы недели».

«Уйдут политические партии и появятся новые. Уйдут политические лидеры и появятся новые. Сменятся наши представления о том, что такое наиболее подобающие для нас демократические институты. А храмы останутся в жизни человека», — считает представитель Русской Православной Церкви.

Признавая, что главное для людей, приходящих в храм, — это молитва, В.ЛЕГОЙДА вместе с тем подчеркнул, что сегодня храмы также крайне важны для Москвы в эстетическом и социальном плане.

Председатель СИНФО напомнил о решении патриарха Кирилла ввести в каждом приходе обязательных штатных сотрудников – социального работника, катехизатора и специалиста по работе с молодежью. Социальная работа при каждом приходе будет организовываться так, «чтобы активные прихожане определяли, кто в районе, к которому относится храм, нуждается в помощи. И чтобы эта помощь оказывалась бы».

Кроме того, отвечая на вопрос, с чего лучше начать разговор о необходимости участия в проекте строительства 200 храмов в Москве с неверующим человеком, председатель Синодального информационного отдела посоветовал сделать упор на эстетический аргумент.

«Помимо религиозного предназначения, которое для нас является главным, храмы являются и частью эстетического облика города. Ведь посмотрите: что сегодня является архитектурной доминантой современного города (и Москва не является исключением). Это либо торговый центр, либо бизнес-центр», — отметил В.ЛЕГОЙДА.

Таким образом, по его словам, для человека, к религии равнодушного, храм может стать привлекательной частью местного ландшафта.

В то же время представитель Московского Патриархата подчеркнул недопустимость настойчивости в подобных вопросах. По его мнению, первостепенная задача организаторов проекта — проинформировать москвичей о возможности участия и поддержки строительства новых храмов, поскольку «многие люди хотят помочь, но не знают как».

«Наша задача — донести всё это до почтового ящика. Но до сердца доносит Господь», — заключил председатель СИНФО.

Православие.Ru