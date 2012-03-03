В Москве заложили памятник священномученику Ермогену

3 марта 2012 года, в день празднования 400-летия преставления священномученика Ермогена, патриарха Московского и всея России, Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил церемонию закладки памятника святителю Ермогену в Александровском саду у стен Московского Кремля.

В церемонии приняли участие представители епископата и духовенства Русской Православной Церкви, сослужившие Его Святейшеству в этот день за Божественной литургией в Патриаршем Успенском соборе, жители Москвы и гости столицы.

На месте, где будет установлен монумент, Святейший патриарх вознес молитвы о благополучном начале сооружения памятника и совершил освящение закладного камня, надпись на котором гласит: «Сей камень заложен Святейшим патриархом Московским и всея Руси Кириллом в основание памятника священномученику Ермогену, патриарху Московскому и всея Руси, в год 400-летия его мученической кончины. 3 марта 2012 года».

Затем предстоятель Русской Церкви обратился к участникам церемонии с Первосвятительским словом и сообщил о начале конкурса на лучший проект памятника патриарху Ермогену.

Решение о создании памятника священномученику Ермогену было принято в 1913 году, когда он был прославлен в лике святых. Монумент предполагалось установить у стен Московского Кремля, где сейчас находится мавзолей; однако последующие исторические события помешали воплотить в жизнь этот замысел. С 1990-х годов вопрос об установке памятника священномученику Ермогену ставился перед властями, однако соответствующее разрешение получено не было. В преддверии празднования 400-летия преставления святителя Ермогена Святейший патриарх Кирилл обратился к руководству страны с просьбой удовлетворить пожелание верующих установить памятник патриарху-мученику. Монумент будет установлен в Александровском саду у стен Московского Кремля, недалеко от места мученической кончины святителя.

Patriarchia.ru