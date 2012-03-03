Сегодня день памяти священномученика Ермогена, патриарха Московского и всея России, чудотворца. Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию Иоанна Златоуста в Успенском Патриаршем соборе Московского Кремля, сообщает Патриахия.ru.

За богослужением пел хор московского Сретенского монастыря (регент Никон ЖИЛА).

После чтения Евангелия епископ Солнечногорский Сергий огласил Патриаршее послание по случаю 400-летия преставления священномученика Ермогена.

По окончании Литургии Святейший патриарх Кирилл совершил славление у раки с мощами святителя Ермогена, покоящимися в Успенском соборе.

Предстоятель Русской Церкви обратился к верующим с Первосвятительским словом, посвященным духовному подвигу священномученика Ермогена, а затем призвал участников богослужения принять участие в церемонии закладки памятника святителю в Александровском саду у стен Московского Кремля.