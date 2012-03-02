УПЦ и Киевской епархией руководит управляющий архиерей

Предстоятель Украинской Православной Церкви митрополит Владимир осуществляет руководство Церковью согласно принятым правилам. Об этом он сказал в интервью Радио Свобода.

«Церковь управляется управляющим архиереем - предстоятелем, тоесть мной», - сказал митрополит.

Он также отметил, что управляет также Киевской епархией.

«Киевская епархия, как и все другие епархии, подчиняются общим законам, которые управляют всей Церковью. Нельзя выделить отдельную епархию, что имеет какую-то автономию. Главное слово принадлежит управляющему архиерею», - заявил митрополит Владимир.

С октября прошлого года митрополит Владимир находится в больнице. В начале декабря предстоятеля УПЦ выписали из реанимации и перевели в реабилитационную палату.