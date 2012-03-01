Цель поста - достичь перемен внутри себя

В понедельник первой седмицы Великого поста, 27 февраля, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил великое повечерие с чтением Великого канона прп. Андрея Критского в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя. В своем Первосвятительском слове, обращенном к верующим, Предстоятель уделил особе внимание истинному духовному смыслу поста.

«Сегодня большинство людей, – отметил Патриарх, – связывают пост с ограничением в скоромной пище, скрупулезно выполняя предписания поста, ограничивая себя в принятии пищи, переживая из-за малейшего нарушения и считая, что смысл и заключается в том, чтобы соблюсти эту строгую дисциплину. Действительно, воздержание от пищи является непременным условием достижения той цели, которую каждый человек должен поставить, входя в Великий пост. Но цель эта не столько ограждение себя от пищи, сколько решение куда более сложной задачи. Цель поста заключается в том, чтобы достичь перемен внутри себя. А сделать это очень тяжело».

«Цель поста и заключается в том, чтобы прервать нашу внутреннюю спячку, некую успокоенность, поставить перед собой совершенно конкретные цели, достижение которых столь необходимо во время поста», – подчеркнул он.

«Ограничение в пище помогает обострить чувства и способность — рациональную, умственную способность — видеть изъяны своей собственной жизни. Молитва, сопровождаемая постом, помогает человеку понять самого себя — а это, может быть, самая трудная задача. И если во время поста мы начинаем лучше понимать себя, видеть свои слабые места, свою греховность, если мы дистанцируемся от привычного образа мыслей и поступков, которые не дают нам никакой независимой точки отсчета в оценке своей собственной жизни, то тогда и наступает особое состояние, которое Церковь называет покаянием, «метанойей», – сказал Святейший Патриарх.

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