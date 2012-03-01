Как поститься взрослым и детям?

Продолжается первая седмица Великого поста.

В чем суть Великого поста, ведь украинцы из-за небольших доходов и так целый год не балуют себя мясным и молочным?

Как поститься дошкольникам и школьникам, большинство из которых сегодня имеют проблемы с пищеварением?

Как объяснить тот парадокс, что пост - это ограничение и вместе с тем большая радость?

Отвечает пресс-секретарь Предстоятеля Украинской Православной Церкви протоиерей Георгий Коваленко. ВИДЕО