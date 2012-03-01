Как поститься взрослым и детям?
13:18, 01 марта 2012Православие
9
Продолжается первая седмица Великого поста.
В чем суть Великого поста, ведь украинцы из-за небольших доходов и так целый год не балуют себя мясным и молочным?
Как поститься дошкольникам и школьникам, большинство из которых сегодня имеют проблемы с пищеварением?
Как объяснить тот парадокс, что пост - это ограничение и вместе с тем большая радость?
Отвечает пресс-секретарь Предстоятеля Украинской Православной Церкви протоиерей Георгий Коваленко. ВИДЕО
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter