Песочная история об отношениях родителей и детей
13:00, 01 марта 2012Православие
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На прошлых выходных, на Масленицу, в Киеве состоялся II Всеукраинский родительский форум.
Открыл Форум председатель Синодального отдела УПЦ по делам семьи епископ Васильковский Пантелеимон. Владыка Пантелеимон зачитал приветственное Слово Предстоятеля УПЦ Блаженнейшего Митрополита Владимира к организаторам и участникам Форума с архипастырским благословением на деятельность в сфере популяризации традиционных духовных, моральных и семейных ценностей нашего народа.
Автор песочных анимаций Ксения Симонова обратилась к организаторам и участникам II Всеукраинского родительского форума с приветственным словом и представила песочную историю о взаимоотношениях родителей и детей.
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