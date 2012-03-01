Песочная история об отношениях родителей и детей

На прошлых выходных, на Масленицу, в Киеве состоялся II Всеукраинский родительский форум.

Открыл Форум председатель Синодального отдела УПЦ по делам семьи епископ Васильковский Пантелеимон. Владыка Пантелеимон зачитал приветственное Слово Предстоятеля УПЦ Блаженнейшего Митрополита Владимира к организаторам и участникам Форума с архипастырским благословением на деятельность в сфере популяризации традиционных духовных, моральных и семейных ценностей нашего народа.

Автор песочных анимаций Ксения Симонова обратилась к организаторам и участникам II Всеукраинского родительского форума с приветственным словом и представила песочную историю о взаимоотношениях родителей и детей.

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