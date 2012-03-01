В РПЦ считают тему автокефалии УПЦ преувеличенной

В Московском патриархате считают искусственным ажиотаж вокруг темы "автокефалии" Украинской православной церкви.

"К сожалению, налицо тенденция преувеличивать опасность разделения Русской и Украинской церквей, причем, на мой взгляд, безосновательная. Мнение, что священнослужители старшего поколения жестко ориентированы на Москву, а более молодые жаждут автокефалии и максимальной дистанции с Московским патриархатом, тоже сомнительно", - пишет глава синодального Информационного отдела Владимир Легойда в статье, опубликованной в понедельник в журнале "Огонек".

В качестве примера он приводит недавнее интервью секретаря предстоятеля УПЦ архиепископа Александра (Драбинко), который, как пишет одно из изданий, "считается одним из лидеров проукраинского движения".

В.Легойда процитировал архиепископа Александра, который сказал: "У нас одна Церковь - Русская православная. УПЦ является частью Московского патриархата, ее самоуправляемой частью, и никаких притязаний со стороны РПЦ по поводу того, что происходит в УПЦ, нет".

"По моему глубокому убеждению, подлинная угроза в украино-российских вопросах (в том числе и церковных) таится не в многообразии мнений, а в так называемой псевдоаналитике, которая, увы, присутствует на страницах изданий и в высказываниях официальных представителей, политиков", - заявил представитель РПЦ.

Он предостерег от "скоропалительных, эмоциональных высказываний, брошенных сгоряча, от псевдоправдивых теорий, построенных на псевдоанализе", напомнив об опыте 1992 года, "когда подмена веры политиканством привела к расколу в Украинской церкви".

Український тиждень