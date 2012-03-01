Патриарх Кирилл сравнил ложь с наркотиком

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в дни Великого поста сравнил греховные способы достижения успеха - ложь и клевету - с алкоголем и наркотиками: и те и другие дают человеку ложное представление о его благополучии, сообщает РИА Новости.

Патриарх Кирилл в среду в своей проповеди после первой в этом году литургии Преждеосвященных даров в храме Христа Спасителя в Москве отметил, что нередко человек прибегает ко лжи, чтобы достигать "скоропреходящих мимолетных целей", например, победить конкурента или обеспечить себе карьеру.

Создается впечатление, что грех помогает насаждаться жизнью, достигать своих целей. Но использование греха... можно сравнить с употреблением алкоголя и наркотиков, ведь и то, и другое так же производит ложное впечатление достижения неких целей - радости, успокоения, комфорта, благополучия, - сказал патриарх Кирилл в проповеди после литургии.

Он отметил, что невозможно достичь счастья и благополучия с помощью греха, так как это противоречит Божьему замыслу.

"Эта величайшая аксиома должна войти в наше сознание людей изолгавшихся, потерявших способность различать, где добро, а где зло, предательство называющих свободой выбора, клевету - правдой, ложь - истиной", - добавил предстоятель РПЦ.

По словам патриарха Кирилла, ложь и клевета присутствует как в личной жизни человека, так и в жизни общества.

Мы сегодня переживаем особое время в жизни нашего Отечества, трудные предвыборные дни, и как сокрушается сердце от этого потока лжи, клеветы, лицемерия, подтасовки фактов, забвения исторического опыта. Кажется, что же нужно еще нашему народу испытать, какие муки понести, чтобы исторический опыт вошел в плоть и кровь. Так нет же - каждое последующее поколение живет и действует так, как будто не было горя, страданий поколений предыдущих, - заявил патриарх.

Он объяснил, что привел этот пример потому, "потому что он сейчас лежит на поверхности", так как все знают, "что происходит в общественном пространстве", но подобное может относиться и к личной жизни человека.

Литургия Преждеосвященных даров - особое богослужение, так как во время Великого поста с понедельника по пятницу в храмах не совершается Божественная литургия - главное богослужение, во время которого готовится причастие для верующих. Именно поэтому в период поста еженедельно по средам и пятницам служится литургия Преждеосвященных даров - заранее освященных хлеба и вина.