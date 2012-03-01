Патриарх Кирилл освятит место закладки храма во имя патриарха Гермогена

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в четверг освятит место закладки храма во имя священномученика патриарха Московского Гермогена (Ермогена); здание будет возведено на Осенней улице по программе строительства 200 храмов в Москве, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-служба предстоятеля.

Русская православная церковь отмечает 1 марта в этом году 400-летие со дня мученической кончины патриарха Гермогена, пострадавшего за веру и Отечество. Годы его патриаршества (1606-1612) пришлись на один из самых страшных в русской истории периодов - Смуты, лжецарей, Семибоярщины, предательств, интервенций, массовых народных волнений.

Патриарх бесстрашно и неустанно боролся за политическую и религиозную независимость государства, всеми силами стремился поддерживать власть законного монарха (в то время Василия Шуйского) и порядок среди населения.

В 1610 году бояре-заговорщики низложили Шуйского, пригласили на русский престол польского королевича и впустили польское войско в Москву. Тогда патриарх Гермоген в устных проповедях и письменных воззваниях к москвичам, нижегородцам, жителям владимиро-суздальских земель стал горячо призывать народ встать на защиту православия и изгнать захватчиков из Москвы. Он отказался благословить на московское царство польского царевича Владислава Сигизмундовича, чего требовала от первосвятителя группа бояр. За это патриарха заточили в Чудов монастырь, где спустя девять месяцев он скончался от голода и жажды.

Его мужественные призывы вдохновляли народное ополчение Минина и Пожарского, освободившее Москву от иностранных интервентов в 1612 году и положившее конец Смуте начала XVII века. Таким образом, имя святого священномученика Гермогена тесно связано с общероссийским праздником народного единства (4 ноября).

Тело патриарха Гермогена было с подобающей честью погребено в Чудовом монастыре, а в 1654 году его нетленные мощи перенесли в Успенский собор Московского Кремля. В 1913 году Русская православная церковь прославила патриарха Гермогена в лике святых.