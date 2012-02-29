Янукович наградил орденом архиепископа Ионафана (Елецких)

Указом Президента Украины Виктора Януковича от 27 февраля 2012 года, по представлению главы винницкой областной государственной администрации Н.В. ДЖИГИ, к 80-летию образования Винницкой области архиепископ Тульчинский и Брацлавский УПЦ (МП)Ионафан (Елецких) удостоен государственного ордена Украины "За заслуги" III степени, сообщает официальный сайт архиепископа.

Орден вручён На торжественном юбилейном собрании, которое состоялось 28 февраля в винницком областном музыкально-драматическом театре им. Садовского, орден архиерею вручила первый вице-премьер-министр Украины, министр здравоохранения Украины Раиса Богатырева.

Орден «За заслуги» учреждён Указом Президента Украины от 22 сентября 1996 года для отличия граждан за выдающиеся достижения в экономической, научной, социально-культурной, военной, государственной, общественной и других сферах общественной деятельности на благо Украины.

РИСУ