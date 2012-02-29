В Киеве могут разрушиться древние врата Покровского монастыря

Главный вход в Свято-Покровский женский монастырь Украинской православной церкви – ворота – памятник XIX в., расположенные в пер. Бехтеревском, 15, нуждаются в срочной реставрации. Иначе Покровские ворота монастыря могут просто развалиться. Монастырь же хочет вместо исторических ворот построить новую кирпичную прямоугольной формы. С соответствующей просьбой в комиссию Киевсовета по вопросам культуры и туризма обратилась настоятельница Свято-Покровского женского монастыря игуменья Калисфения (Т.Т. Шамайло).

Как сообщил глава комиссии Александр Бригинец, ворота Покровского монастыря хотя и имеет привлекательный внешний вид, но, мнению представителей монастыря, крайне опасны. Поскольку все помещения монастырского комплекса находятся в муниципальной собственности, то монастырь обратился с просьбой заменить старые ворота на кирпичные с изменением профиля ворот (в том числе и для удобства проезда технологического транспорта).

«Понятно, что ни о какой реконструкции или перестройке ворот не может идти и речи, поскольку это памятник, которую можно только реставрировать. А вот выделить деньги для приведения в порядок технического состояния этих ворот крайне необходимо », – подчеркнул А. Бригинец.

Он также напомнил, что проблемы с историческими воротами в Киеве возникают не впервые.

«В 2007 году в Киево-Печерской Лавре были разрушены ворота в Нижние Пещеры, возведенные в 1850 году. Киевские чиновники не смогли вовремя отреагировать на плохое состояние ворот Лавры и в результате мы их потеряли. Если в бюджете не найдутся деньги на реставрацию ворот, то власть своим бездействием разрушит еще одну достопримечательность, за разрушение которой никто не будет наказан», – заявил Бригинец.

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