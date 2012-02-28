В Луцке УПЦ провела праздник трезвости. Это уже второе мероприятие такого формата, инициированное городским центром социальных служб для семьи, детей и молодежи, а также Волынским православным братством трезвости святого Иоанна Кронштадтского. В числе приглашенных были представители городской власти, молодежных общественных организаций, медики, правоохранители, депутаты, духовенство, сообщает РИСУ.

Координатор молодежного общества Николая Святоши протоиерей Николай КОРНЕГИ считает, что алкоголизм - следствие отсутствия духовности. Дети, воспитанные на основе христианских ценностей защищены от этого бедствия.

«Наше общество пропагандирует духовность как отношения человека с Богом. Если молодой парень или девушка признает Бога как высший авторитет, они удержатся перед этими соблазнами», - отметил о. Николай.

Соучредитель Волынского братства трезвости имени святого Иоанна Кронштадского о. Стефан ЯРЕМА считает, что для большей эффективности профилактической работы необходимо активизировать работу с родителями подростков.

«В прошлом году в рамках акции «Лучше трезвая жизнь, чтобы сила и слава была» мы пригласили в Луцк украинского богатыря Сергея КОНЮШКА. На встречах со студентами он постоянно подчеркивал - чтобы быть успешным, спортсмен должен выбрать трезвый образ жизни. Его поддержали шесть волынских спортсменов, членов олимпийской сборной Украины. Они откликнулись на нашу просьбу и сейчас рекламируют преимущества трезвого образа жизни с лайтпостеров», - рассказывает о. Стефан.

По статистике Минздрава, украинские показатели детского алкоголизма занимают первое место в мире - 40% детей в возрасте от 14 до 18 лет в нашей стране зависимы от спиртного. Эксперты утверждают, что с каждым годом алкоголизм в Украине молодеет.