Патриарх Кирилл рассказал о значении Великого поста
15:12, 28 февраля 2012Православие
0
27 февраля 2012 года, в понедельник первой седмицы Великого поста, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил великое повечерие с чтением Великого канона прп. Андрея Критского в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя.
По окончании богослужения Предстоятель Русской Православной Церкви обратился к верующим с Первосвятительским словом о значении Великого поста. ВИДЕО
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter