Патриарх Кирилл рассказал о значении Великого поста

27 февраля 2012 года, в понедельник первой седмицы Великого поста, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил великое повечерие с чтением Великого канона прп. Андрея Критского в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя.

По окончании богослужения Предстоятель Русской Православной Церкви обратился к верующим с Первосвятительским словом о значении Великого поста. ВИДЕО