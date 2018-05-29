Календарь Великого поста

ГЛАВНЫЕ СЛУЖБЫ ВЕЛИКОГО ПОСТА

Вечером, в первые четыре дня Великого поста, с 27 февраля по 1 марта, в храмах вечером совершается чтение Великого покаянного канона святителя Андрея Критского.

По средам и пятницам в течение Великого поста служат литургию Преждеосвященных Даров.

После литургии Преждеосвященных Даров 2 марта будет освящаться коливо (сваренные с медом зерна пшеницы) в память святого мученика Феодора Тирона.

В первое воскресенье Великого поста, неделю Торжества Православия, 4 марта, в храмах по окончании Божественной литургии совершается чин Торжества православия.

Во 2, 3, 4 субботы Великого поста, (10, 17, 24 марта), Церковь совершает поминовения усопших. Накануне, вечером в пятницу, во многих храмах совершается особое заупокойное богослужение — парастас.

Третье воскресенье Великого поста, 18 марта, — неделя Крестопоклонная, на Всенощном бдении совершается чин поклонения Кресту. Следующая за этим днем неделя считается особо строгой.

В среду 5 седмицы Великого поста, 28 марта, вечером (в некоторых храмах — ночью) целиком читается Великий покаянный канон преподобного Андрея Критского с житием преподобной Марии Египетской — Стояние Марии Египетской. «Труда ради бденного» в этот вечер разрешается в пищу вино и елей.

В пятницу на той же неделе, 30 марта, накануне Субботы Акафиста (праздник Похвалы Богородицы), на утрене читается акафист Божией Матери.

8 апреля — Вербное воскресенье (оно же неделя Ваий или Цветоносная — праздник Вход Господень в Иерусалим). На всенощном бдении накануне по традиции освящаются вербы (или пальмы). Так завершается Великий пост и начинается Страстная седмица.

ИСПОВЕДЬ ВЕЛИКИМ ПОСТОМ

Православные стараются чаще исповедоваться Великим постом, и принести покаяние можно практически на любой вечерней службе. Есть и дни, когда исповедаться стараются почти все.

В пятницу первой седмицы Великого поста, 2 марта, вечером совершается большая исповедь – после строгой и покаянной первой недели многие готовятся к причастию. Но тем, кто исповедуется впервые или достаточно редко, лучше для исповеди выбрать другой, менее многолюдный день: утро любой среды или пятницы (перед или во время литургии Преждеосвященных Даров), утро или вечер субботы или утро воскресенья.

В первую субботу вечером, как правило, также бывает много исповедников.

Еще одна большая исповедь совершается в среду, 11 апреля, в канун Великого Четверга. Также обращаем внимание: на ней бывает очень много людей, советуем выбрать для подробной исповеди другой день.

Как правило, если человек исповедовался на Страстной седмице (в некоторых храмах — накануне Вербного воскресенья), благословляется причащаться на Пасху без дополнительной исповеди.

СТРАСТНАЯ СЕДМИЦА

В понедельник, 9 апреля, начинается Страстная седмица — особенно строгий период Великого поста. В эти дни вспоминаются последние дни земной жизни Господа Иисуса Христа.

9, 10, 11 апреля совершаются последние Преждеосвященные литургии. Начиная с воскресенья (8 апреля) и до вторника (10 апреля) на вечернем богослужении (утреня) поется тропарь «Се, Жених грядет в полунощи».

Вечером в среду 11 апреля, на утрене Великого Четверга, читается канон «Сеченое сечется море Чермное» и поется «Чертог Твой вижду, Спасе мой, украшенный».

Великий Четверг, 12 апреля, — воспоминание Тайной Вечери. Совершается главная литургия года в память установления Таинства Евхаристии..

Вечером в Великий Четверг совершается утреня Великой Пятницы с чтением 12 Евангелий Страстей Господних.

Великая Пятница, 13 апреля — воспоминание Святых и Спасительных Страстей Господа нашего Иисуса Христа. Литургия в этот день не совершается. Утром читаются Царские часы, посвященные Страстям Господним. Днем — вечерня с выносом Плащаницы (в практике Русской Церкви она чаще всего совершается в середине дня). Вечером или ночью — утреня Великой Субботы с погребением Плащаницы.

Утром в Великую Субботу, 14 апреля, совершается вечерня с литургией Василия Великого, после которой, как правило, начинается освящение куличей, яиц и пасох. В этот день разрешается вкушение вина.

В Великую Субботу во второй половине дня во многих храмах читаются Деяния апостолов.

Поздно вечером в Великую Субботу совершается полунощница с каноном «Плач Пресвятой Богородицы», после чего Плащаницу уносят в алтарь и начинается Пасхальная заутреня.

СОРОК МУЧЕНИКОВ СЕВАСТИЙСКИХ

22 марта празднуется память 40 мучеников Севастийских (313 год). Церковь особо чтит этих святых: в день их памяти, несмотря на то, что он выпадает в этом году на четверг, совершается литургия Преждеосвященных Даров. Кроме этого, ослабляется уставной пост: на трапезе разрешается растительное масло, тогда как, согласно Типикону, Великим постом растительное масло обычно разрешается только в субботние, кроме Великой Субботы, и воскресные дни.

Поэтому уже несколько веков в России существует обычай выпекать на праздник Сорока мучеников постные булочки из постного дрожжевого теста на растительном масле в виде птичек — «жаворонки».

Благовещение в 2012 году

В 2012 году праздник Благовещения Пресвятой Богородицы, 7 апреля, совпадает с Лазаревой субботой — днем памяти воскрешения праведного Лазаря.

Значение праздника Благовещения настолько высоко, что его служба никогда не переносится на другой день — совершается литургия Иоанна Златоуста.

Благовещение и Вход Господень в Иерусалим — единственные два дня в течение Великого поста, когда разрешается рыба.

СТРОГИЙ ПОСТ

Первые два дня Великого Поста, 27-28 февраля, соблюдаются особенно строго: согласно Типикону, в эти дни вообще не полагается трапеза. На практике степень поста следует должна определяться по трудам и состоянию здоровья постящегося. Лучше посоветоваться с духовником.

Еще одно устрожение поста происходит после недели Крестопоклонной: с 19 по 23 марта, на четвертой, «средней» седмице Четыредесятницы (среда, 21 марта — преполовение Четыредесятницы).

Великая Пятница — день строгого поста. Как минимум до выноса Плащаницы не поставляется трапеза. Кому позволяют силы и здоровье, не едят до окончания Литургии Великой Субботы.

Мария Сеньчукова, "Православие и мир"