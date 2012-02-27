Пост – это универсальное лекарство для исцеление тела и души

Пост – это универсальное лекарство, от которого человек получает исцеление и тела, и души.

Об этом сказал Митрополит Киевский и всей Украины ВЛАДИМИР в своем Великопостном обращении, размещенном на официальном сайте УПЦ.

«Господь Своим примером установил Четыредесятницу как универсальное лекарство для всех верных чад Церкви. Это то духовное лечение, обращаясь к которому человек получает исцеление тела и души, для жизни вечной», - отметил предстоятель УПЦ.

Он подчеркнул, что «Великий пост дан нам Богом как самое сильное средство изменения нашей жизни, которая имеет в себе примеси греха, омрачающего ее и искажающего цель нашего существования». По словам Митрополита ВЛАДИМИРА, «Святой пост, в который мы входим, является благодатным горнилом, из которого человек выходит новым и очищенным».

Предстоятель УПЦ подчеркнул, что в дни поста «мы особенно призваны к старательным духовным трудам: к укрощению своих страстных желаний и греховных помыслов, уклонению от поступков, не достойных христианина, воздержанию от сквернословия и зависти». Он отметил, что верующие «должны не только воздерживаться от греха, но и всеми силами стремиться не соблазнять» других.

Также Митрополит ВЛАДИМИР поблагодарил всех за молитвы о его здравии: «Благодаря Богу и молитвам Церкви, мы постепенно восстанавливаем наши силы, что вселяет веру в возможность вернуться к полноценному исполнению обязанностей Предстоятеля Украинской Православной Церкви в ближайшее время».

«Сегодня Святую Церковь терзают секулярные веяния и расколы, спровоцированные князем века этого. Это никак не способствует целям и задачам, которые стоят перед каждым православным христианином в его служении правде Христовой. Но всеми своими силами будем стремиться к миру, завещанному нам Христом Спасителем», - подчеркнул Митрополит ВЛАДИМИР в своем обращении. «Достойно несите подвиг Великого поста, помня, что он свершается через унижение себя, смирение своей гордыни и служение дальним и ближним с христианской любовью, преисполненной милосердия», - сказал глава УПЦ и призвал на всех Божье благословение.