Великопостное послание Митрополита Киевского и всея Украины Владимира

Великопостное послание

Блаженнейшего Владимира, Митрополита Киевского и всея Украины,

Предстоятеля Украинской Православной Церкви, архипастырям, пастырям, монашеству и всем верным чадам Украинской Православной Церкви

Ныне — время умилостивления, —

не будем же опускать благоприятного случая; время покаяния в грехах — поспешим же воспользоваться этою благодатью. Будем воздерживаться от пищи, а прежде всего —

от грехов: освобождение от зла — первое из благ.

(Святитель Иоанн Златоуст. «О посте»)

Наступающие дни Великого поста понуждают Нас обратиться к Нашей возлюбленной пастве со словами наставления и призыва к исполнению сокровенной сути святой Четыредесятницы.

Великий пост дан нам Богом как сильнейшее средство изменения нашей жизни, которая носит в себе примесь греха, омрачающего ее и искажающего цель нашего существования. Та область святого поста, в которую мы входим, есть благодатное горнило, из которого человек выходит новым и очищенным, являясь драгоценностью перед Господом. Преподобный Авва Дорофей, поучая своих чад, говорит о святой Четыредесятнице: «Бог дал сии святые дни для того, чтобы, если кто постарается со вниманием и смиренномудрием позаботиться о себе и покаяться во грехах своих, — он очистился от грехов, которые сделал в продолжение всего года».

Господь Своим примером установил Четыредесятницу как универсальное врачевство для всех верных чад Церкви. Это та духовная лечебница, прибегая к которой человек обретает исцеление тела и души, в жизнь вечную. В эти дни мы особенно призываемся к усердным духовным трудам: к обузданию своих страстных желаний и греховных помышлений, уклонению от не достойных христианина поступков, удалению от злословия и зависти. Мы должны не только воздерживаться от греха, но и всеми силами стараться не подавать соблазн братьям нашим, не побуждать их ко греху, а, наоборот, служить примером благочестия и покаяния, доброй совести, хранимой в духе мира и союзе любви. Ибо, по слову Господа: «Горе тому человеку, через которого соблазн приходит» (Мф. 18: 7).

Вступая в подвиг Великого поста, мы должны совершить главное деяние, необходимое для его прохождения: открыть двери своего сердца, чтобы туда мог войти Христос. А это совершается только через личное покаяние и искреннее прощение обид, причиненных нам нашими ближними. Об этом хорошо говорит древний аскет и подвижник преподобный Ефрем Сирин: «Если ты, человек, не прощаешь всякого согрешившего против тебя, то не утруждай себя постом и молитвою. Если брату своему, на которого за что нибудь прогневан, не оставляешь долга его, то совершенно напрасно постишься и молишься, — Бог не примет тебя».

Обращаясь к Полноте Украинской Православной Церкви, сердечно благодарю всех за молитвы о Нашем здравии. Мы постоянно ощущаем вашу горячую молитвенную поддержку, благодаря которой Господь воздвигает Нас от одра болезни. На сегодняшний день, благодаря Богу и молитвам Церкви, Мы постепенно восстанавливаем Наши силы, что вселяет в Нас веру в возможность возвратиться к полноценному исполнению обязанностей Предстоятеля Украинской Православной Церкви в ближайшее время.

Сегодня Святую Церковь терзают секулярные веяния и расколы, провоцируемые князем века сего. Это отнюдь не способствует целям и задачам, стоящим перед каждым православным христианином в его служении правде Христовой. Но всеми своими силами будем стремиться к миру, заповеданному нам Христом Спасителем.

Возлюбленные о Христе собратья архипастыри, честные отцы, боголюбивые иноки и инокини, дорогие братья и сестры! Вступая во дни святой Четыредесятницы, призываю на вас Божие благословение, прошу святых молитв о Нашем здравии, и об одном молю Господа — да утвердится мир между вами. Достойно несите подвиг Великого поста, помня, что он совершается через уничижение себя, смирение своей гордыни и служение далеким и близким посредством христианской любви, срастворенной милосердием.

Евангельский свет да будет вам маяком, указывающим путь к тихой пристани жизни нашей — Воскресшему Христу Спасителю.

Прошу простить меня за мои прегрешения и призываю на вас Божие благословение.

† Владимир,

Митрополит Киевский и всея Украины,

Предстоятель Украинской Православной Церкви

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