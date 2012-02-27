Патриарх Кирилл в Прощеное воскресенье попросил у всех прощения

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в Прощеное воскресенье попросил у всех прощения и призвал других последовать этому примеру. ВИДЕО

"Сознаю, что как патриарх тоже могу кого-то обидеть - словом и, может быть, некоторым невниманием, потому что от патриарха многие ждут внимания, но не всегда хватает сил, а иногда и разумения сделать так, как было бы правильно", - сказал патриарх во время совершения вечерни с чином прощения в храме Христа Спасителя.

"Каждый человек несет на себе печать несовершенства, и я в полной мере сознаю, что не всегда, может быть, мои слова и действия всех радуют. И сегодня, сознавая эту вину пред многими, я испрашиваю у всех вас прощения. Благословите и простите меня отцы, братья и сестры", - сказал он.