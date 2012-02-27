Московские казаки обеспечат охрану храмов

В ответ на хулиганскую акцию в храме Христа Спасителя московские казаки организуют караулы возле храмов на юго-востоке столицы.

Добровольные казачьи дружины появятся возле каждого храма на юго-востоке Москвы. "Защитим святыни православия!" - с таким лозунгом выступили представители казачества на юго-востоке столицы после инцидента, произошедшего на днях.

Как сообщалось, 21 февраля панк-группа "Pussy Riot" исполнила богохульную песню у входа в алтарь храма Христа Спасителя. В акции участвовали несколько девушек, их задержала охрана. Позже участницы акции написали в "Твиттере", что их выступление было "панк-молебном".

В ответ на беспрецедентную акцию представители районного казачьего общества "Юго-Восток" предложили также найти злостных хулиганок и отдать на суд прихожан.

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