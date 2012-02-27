Патриарх Кирилл попросил у всех прощения

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в Прощеное воскресенье попросил у всех прощения и призвал других последовать этому примеру.

"Сознаю, что как патриарх тоже могу кого-то обидеть - словом и, может быть, некоторым невниманием, потому что от патриарха многие ждут внимания, но не всегда хватает сил, а иногда и разумения сделать так, как было бы правильно", - сказал патриарх во время совершения вечерни с чином прощения в храме Христа Спасителя.

"Каждый человек несет на себе печать несовершенства, и я в полной мере сознаю, что не всегда, может быть, мои слова и действия всех радуют. И сегодня, сознавая эту вину пред многими, я испрашиваю у всех вас прощения. Благословите и простите меня отцы, братья и сестры", - отметил он.

По словам предстоятеля, каждый человек проходит через конфликты, скорби, у каждого бывают какие-то недоразумения с окружающими в семье, на работе или среди друзей.

"Так или иначе, конфликты постоянно присутствуют в нашей жизни, и именно с конфликтами связано то, что мы называем несчастьем, потому что нередко они перерастают в ссоры, сопровождаются ненавистью, злобой, что подчас доводит людей до крайности", - констатировал патриарх Кирилл.

Он отметил, подобно физической грязи, обременяющей тело, грехи обременяют духовное тело - душу, "и нет иного способа сбросить с себя тяжелейший груз греха, как простить нашим ближним их прегрешения".

Патриарх напомнил слова из Евангелия от Матфея: "Если прощаете людям прегрешения их, то и Отец ваш Небесный простит вам".

"Слова Божии требуют от нас мужественного ответа, требуют внутренней силы. Многие из тех, кто считает себя сильными, не способны на этот шаг. Церковь предлагает сегодня всем - и сильным и слабым, и правым и виноватым - примириться друг с другом, восстановить те отношения, которые дают радость, покой, мир. Не случайно Великий пост начинается чином прощения", - подчеркнул он.

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