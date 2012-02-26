У порога Великого поста. Прощеное Воскресенье

Татьянин день

«Мир погибает, но человек не вразумляется... Если потеряно у него вьючное животное, ищет его. Не ищет только души своей», - писал Ефрем Сирин. Почему же человек ведет себя так безумно?

Проблема выбора

«И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание; и взяла плодов его, и ела; и дала также мужу своему, и он ел» (Бытие, 3:6).

И просто, и нелегко понять, почему первые люди, Адам и Ева, выбрали рабство греху вместо свободы и согласия с Богом. Мы видим последствия отпадения человека от Бога, читаем о них у Святых Отцов.

«Преступление заповеди умертвило человека, однако он продолжает пренебрегать заповедью. Совет лукавого подверг человека осуждению, однако он продолжает исполнять волю лукавого...Что касается преходящего, - то он сведущ и опытен, а что касается обетований, - то он совершенный невежда...Трудным ему кажется приобрести спасение, а смерть находит он без труда», - писал преподобный Ефрем Сирин 15 столетий назад.

В голове не укладывается: как можно было ради удовлетворения своего мимолетного желания, каприза, может любопытства, поддаться на уговоры змия и лишиться всего? Как можно было довериться какому-то змию, если Сам Господь сказал, что плоды с этого дерева есть нельзя? И это при том, что на Адаме и Еве лежала ответственность за все еще не рожденное человечество... Стоп.

Каждому человеку в своей жизни, как и Адаму, предоставляется возможность сделать выбор между злом и добром, змием и Богом. И каждый из нас, можно сказать, ежедневно решает эту задачу. Тем, кто ходит в храм, читает Священное Писание и другие полезные книги, известно, как поступать не следует. В отличие от Адама, мы знаем, что получается, когда человек действует против заповедей, данных Богом. И получается парадокс: заведомо зная это, человек грешит самыми разными способами.

«Много способов к погибели человека»

«И сказал змей жене: подлинно ли сказал Бог: не ешьте ни от какого дерева в раю?» (Бытие, 3:1)

С того дня, как змей подполз к Еве с этим вопросом, прошло много столетий. «Написано, что не хлебом одним будет жив человек, но всяким словом Божиим», - ответил диаволу Иисус Христос.

«Основания всех искушений суть сии: пресыщение, любостяжание, тщеславие», - писал Феофилакт Болгарский. В Эдемском саду, змий начал борьбу против человека с первого, как замечает Иоанн Златоуст, с чрева. Тогда прародители поставили телесное выше духовного. Иисус Христос и многие подвижники показали, что ради достижения духовного блага человек способен преодолеть плотское искушение. Однако сегодня многие люди поступают, подобно Адаму и Еве. Наверное, именно поэтому изгнание Адама и Евы из Рая вспоминается прямо перед началом Великого поста - времени борьбы с плотскими желаниями, когда все внимание уделяется духовной составляющей человека.

Но не только жажда насытиться руководила первыми людьми. «Много способов к погибели человека», - писал Ефрем Сирин. «Но всего горестнее то, что человек ведением своим хочет стать выше Творца, покушается исследовать Творца, как тварь, и Ему назначить пределы. Адам хотел стать выше Творца, вкусив древесного плода, и потомки Адамовы домогаются этого своими исследованиями. Каково начало, таков и конец».

Один из семи смертных грехов - гордыня забралась в сердца первых людей. Тщеславие попрал Иисус Христос, отказавшись с доказательство того, что он Сын Божий, броситься вниз с крыши Иерусалимского Храма.

Змей

«Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Бог».

О природе этого пресмыкающегося нет единого мнения. В «Толковании на Книгу Бытия» свт. Филарета (Дроздова) есть рассуждение о том, что же это за змий. Он не «призрак животного». Это «истинное, но не простое животное», которым «действует существо высшего рода, ибо действует разумением».

Покаяние

«Жена, которую Ты мне дал, она дала мне плод с этого дерева» (Бытие, 3:12). Как отмечают толкователи Книги Бытия, Бог изгнал Адама и Еву из Рая не за то, что они нарушили запрет, а потому, что не покаялись, не попросили у Бога прощения. Как маленькие дети они стали оправдываться и сваливать вину на другого: Ева указала на змия, а Адам - на Еву и Самого Бога, ведь это Он дал ему такую жену!

Бог задает вопросы и «взывает» к людям, но не обращается к соблазнившему их змию. По мнению Свт. Филарета, «сие потому, что Бог не провидит в нем покаяния». Значит, у людей была возможность покаяться и попросить прощения, но они не сделали этого. Так же, как не всегда делают это сегодня.

Изгнание

«И выслал его Господь Бог из сада Едемского, чтобы возделывать землю, из которой он взят. И изгнал Адама, и поставил на востоке у сада Едемского херувима и пламенный меч обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни» (Книга Бытия, 3, 23-24).

Прародители были изгнаны из Рая, а земля проклята ради Адама. Проклят и змий. Господь обещал положить вражду между семенем жены и змия. По словам свт. Филарета, в этих словах предсказано будущее рождение Иисуса Христа от «девственнейшей части человечества», Христа, Который победит змия, за которым стоит диавол.

Также Господь говорит Адаму, что земля произрастит ему терн и волчец. «Нет нужды полагать, что проклятие произвело на земле новые роды тварей» - таково мнение свт. Филарета. Значит, грехопадение изменило Мир и внешним, видимым образом.

Святитель Филарет выделят три причины изгнания из Рая:

1. Рай должен был служить для людей местом испытания перед тем, как им должны были открыться знания. Раньше времени вкусив запретный плод, люди как бы «перепрыгнули» этот период испытаний, и Рай как место испытания перестал быть нужным.

2. Адам и Ева были изгнаны, чтобы не иметь возможности съесть плод древа Жизни. Но это скорее не наказание, а благо, чтобы наказание человека было временным, а не бесконечным. Грех отделил человека от Бога, но смертность отделяла его от диавола.

3. Назначение человека - «возделывать землю, из которой он взят». С одной стороны, это значит, что он своими делами должен вернуть проклятой из-за него земле благословение. С другой - «земля» означает «тело человека». «Он должен непрестанно, так сказать, пересозидать свое тело, чтоб истребить в нем останки запрещенного плода, и чтобы оно, наконец, паки взято было от земли и соделалось небесным».

Прощеное Воскресение

Адам и Ева потеряли Рай, но в их потомках по-прежнему живет тоска по райскому блаженству, тоска по потерянному Раю. «И вот Адамов плач в течение тысячелетий и тысячелетий возносится к небу; плачет сиротный Адам в лице каждого своего сына, каждой дочери своей, плачет и зовет Бога своего вернуть его в первобытную радость, вернуть ему дружбу Свою и вернуть ему любовь Свою», - говорил митрополит Антоний (Сурожский) в одной из свои проповедей на Прощеное воскресенье.

Не Бог отвернулся от человека, а человек отвернулся от Бога: «А Бог никогда ни любви Своей, ни дружбы Своей не отымал от нас, только мы далеко от Него ушли, потеряли чуткость сердца, не слышим уже Божественного гласа, не чуем уже близости Господней».

Не просто так день, в который мы вспоминаем об изгнании Адама из Евы из Рая - это еще и Прощеное Воскресенье. Чтобы преодолеть разделение между Богом и человеком, нужно обратиться и приблизиться к Господу. А чтобы приблизиться к Богу, приблизиться к людям и научиться любить их. Не людей «вообще», а конкретную личность, своего ближнего. Видеть в нем доброе и плохое, помогать в беде и прощать. Потому что кто такой человек, чтобы судить, простить другого или нет, если Сам Иисус Христос молился за своих мучителей?

«Примем друг друга лаской, любовью, все друг другу простим!, - писал Митрополит Антоний. - Потому что не простить - это остаться во тьме, когда мы стремимся к свету, не простить - это остаться рабом греха, когда мы ищем свободы, не простить - это сохранить вольной волей в себе семя смерти и жало смерти, когда мы ищем, желаем воскресения, молим о нем, стремимся к нему... все простим друг другу и начнем этот путь.

Этот путь нелегок... Но вспомним слова Серафима Саровского, что важно начало и конец пути. Начало - это наше теперешнее покаяние, это наша открытость друг ко другу, это наша готовность быть друг другу своими, а не чужими, друг друга тяготы носить, любить друг друга ценой страдания, боли, креста; конец - это радость встречи Пасхи Господней, встречи Воскресения, вступления в Царство Божие, в вечность, в торжество и победу... И вот вступим в пост, как идут из густой тьмы в рассеивающийся сумрак, и из сумрака в свет, с радостью и светом в сердце, отрясая прах с ног, сбрасывая все путы, держащие нас в плену: в плену у жадности, в плену у зависти, страха, ненависти, ревности, в плену взаимного непонимания, сосредоточенности на себе - потому что мы живем в плену у самих себя, тогда как мы призваны Богом быть свободными... Но давайте поддерживать друг друга на этом пути взаимным прощением, любовью, и помнить, что на трудном пути, в момент кризиса очень часто нам протягивает руку человек, от которого мы не ожидали ничего доброго, которого мы считали чужим или даже врагом: бывает, он вдруг увидит нашу нужду и отзовется на нее. Давайте, поэтому, раскроем свои сердца и глаза, и будем готовы увидеть и отозваться».

Ольга Богданова