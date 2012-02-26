Глава УПЦ Митрополит Владимир благословил всех на Великий пост

Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Владимир совершил в субботу Божественную литургию в больнице, где он в настоящее время проходит реабилитацию, сообщает orthodox.org.ua.

За Литургией Его Блаженству сослужил секретарь предстоятеля УПЦ архиепископ Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр.

После богослужения Блаженнейший Владыка обратился к присутствующим со словами наставления и благословил всех на Великий пост.

«Наступающее воскресенье по церковному уставу называется Прощеным. Это говорит о том, что в этот день верующие просят благословение Божие на наступающий Великий пост.

Нет в Церкви без прощения покаяния, а без покаяния нет и прощения. Каждый праздника, каждый воскресный день, Господь ставит впереди тех, кто желает очищения и обновления. Каждый из нас знает, как трудно бывает раскаяться в том, когда мы сделали что-то нехорошее, а бывает трудно найти общий язык с нашим врагом, с тем, кто нас обидел. Я желаю, чтобы Господь обновил наши силы и укрепил в нашем подвиге христианина, вере, надежде и любви.

Будем благодарны Богу, что имеем от Него все необходимое для нашего спасения, за то, что любя Бога, мы стараемся любить друг друга. Мы верим, что Господь поможет нам быть чище, прочнее, совершеннее и поможет совершать это завещанное Богом нам повеление, для того, чтобы славилось Имя Господне и было спасение душам нашим», - сказал Митрополит Владимир.

