Новая икона появилась в православном храме на Кубе

Находящийся в кубинской столице с визитом глава Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) Виктор ИАВНОВ передал в храм РПЦ в Гаване икону святого благоверного князя Александра Невского. Церемония передачи, прошла в субботу во второй половине дня, сообщает РИА Новости.

"В русские храмы святыни приносит не одно поколение. Когда каждый вносит свою лепту, остается духовная связь с Родиной", - сказал настоятель храма отец Дмитрий (ОРЕХОВ), поблагодарив за дар.

Икона, сделанная мастерами-иконописцами Троице-Сергиевой Лавры в традиционной манере, будет доступна для поклонения для всех прихожан церкви.

Храм, расположенный на набережной Гаванской бухты, был открыт и освящен в 2008 году митрополитом Смоленским и Калининградским Кириллом, ныне патриархом Московским и всея Руси.

Сразу же после открытия храм стал одним из центров культурной жизни русскоязычной общины на Кубе: в нем действует библиотека с книгами на русском языке, проходят выставки на православную и историческую тематику.

В ноябре 2010 года храму была передана икона святого Серафима Саровского, написанная в Свято-Троицкой-Серафимо-Дивеевской обители.

