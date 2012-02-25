Патриарх Кирилл совершил литию у гробницы Алексия II

25 февраля 2012 года, в праздник Иверской иконы Божией Матери и день памяти святителя Алексия, митрополита Московского, всея России чудотворца, по окончании Божественной литургии в Богоявленском кафедральном соборе г. Москвы Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил литию у гробницы приснопамятного Святейшего патриарха Алексия II в Благовещенском приделе собора.

По окончании заупокойного богослужения Святейший патриарх Кирилл обратился к собравшимся с кратким словом:

«Всех вас, дорогие владыки, отцы, братия и сестры, матушки игумении, сердечно благодарю за молитву о почившем приснопамятном Святейшем патриархе Алексии. Господь судил ему нести жребий патриаршего служения в трудное, переломное время, когда, с одной стороны, были явлены великие милости Божии нашему народу и нашей Церкви, а с другой — много было и трудностей, и скорбей, и поношений, так же как, может быть, и во времена святителя Алексия. И Святейший патриарх пронес этот жребий своего служения, оставив светлую память у всех нас, в наших сердцах и в наших молитвах.

Благодарю вас сегодня за то, что вы собрались у могилы нашего Первосвятителя и вознесли о нем от сердца своего молитвы ко Господу, ибо верим, что этими молитвами и приклоняется милость Всемилостивого Отца нашего Небесного каждому, кто переступает порог физической жизни и входит в жизнь будущего века.

Мы молились о том, чтобы Господь сотворил в сердцах наших вечную молитвенную память о Святейшем Патриархе Алексии, и верим, что так и будет: в Церкви будет храниться молитвенная память о Первосвятителе, который подвигом жизни своей засвидетельствовал верность Христу и Его Церкви. Аминь».

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