Сегодня добиваться автокефалии УПЦ МП опасно и не нужно

Украинской православной церкви Московского патриархата на современном этапе не нужна автокефалия, хотя церковь не считает эту тему запрещенной для обсуждения.

Об этом в интервью газете «Зеркало недели. Украина» (№7, 24 февраля - 2 марта) сказал предстоятель УПЦ МП Митрополит ВЛАДИМИР.

«Много разговоров ведется о возможной автокефалии, но официально вопрос о конечном решении не ставился. Это не значит, что церковь запрещает на эту тему говорить», - отметил патриарх. «Вопрос автокефалии особенно важен для Западной Украины, где есть своя история церкви и Отчизны. Но нужно понимать, что за этим будут стоять новые проблемы, целый пакет вопросов, связанных со структурой управления, распределением власти», - добавил он.

Митрополит отметил, что на проблему автокефалии нужно смотреть с точки зрения христианской ответственности». «Церковь нельзя менять, как мы меняем наши светские учреждения», - сказал он.

«Сейчас добиваться автокефалии или автономии, учитывая ту смесь, которая есть у нас в Украине, трудно, опасно, я считаю, что на сегодняшний день - и не нужно», - сказал глава УПЦ МП.