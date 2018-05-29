Митрополит Владимир: «Людям нужно дать серьезный ответ — во что мы веруем и как мы веруем»

Чтобы читатель мог получить максимально объективную картину того, что происходит в Украинской православной церкви, газета обратилась к митрополиту Владимиру с просьбой об интервью. 23 февраля предстоятель УПЦ МП побеседовал с корреспондентом ZN.UA. — Владыка, недавно состоялось заседание Священного Синода Украинской православной церкви. Состоялось вопреки вашему запрету. Как утверждают, кое-кто даже поставил под вопрос аутентичность вашего письма. Учитывая это, как верующие должны относиться к решениям Синода? — Да, я писал, что меня беспокоят некоторые вопросы, связанные с деятельностью церкви. Что меня беспокоит будущее церкви, что она должна стать церковью, которая на самом деле должна вести людей к спасению.

Есть проблемы, касающиеся структуры управления церковью. Несогласия в церкви могут быть, потому что речь идет о живых людях. Но церковь должна стоять выше этого.

Не так давно состоялся Собор Украинской православной церкви, на котором решались вопросы отношений между церковью и государством. На Соборе иерархи отчитывались о своей деятельности, о своих делах. Собор прошел в братском духе, хотя были люди, которые хотели его сорвать. Но Собор прошел успешно, слава Богу. Несмотря на то, что могут быть (и это закономерно) недоразумения между иерархами, даже между главой церкви и членами ее.

Что касается последних событий. Отличия в наших выступлениях не являются показателем раскола, это проявление воли Божьей. Речь шла не о том, что кто-то не согласен с действиями церкви или кто-то не согласен с идеологией церкви. Я не выступаю против церкви или против Священного Синода. Я за то, чтобы улучшилась структура. Чтобы было больше демократии. Чтобы церковь находила общие желания, устремления.

Людям надо дать серьезный ответ — во что мы веруем и как мы веруем.

— Священный Синод отстранил вашего личного секретаря, архиепископа Александра от должности главы Отдела внешних церковных связей и вывел его из состава Священного Синода. Во время заседания его упрекали, что он «искусственно противопоставляет Священный Синод Украинской Православной Церкви ее предстоятелю, что является клеветой на соборный ум Церкви и хулой на Духа Святого». — Хула на Духа Святого — это очень серьезно. Нельзя бросаться такими фразами. Это не выдерживает никакой критики. С такими вещами шутить нельзя.

Относительно освобождения от должности… Синод назначил, Синод имеет право распорядиться его судьбой в интересах церкви.

Мое личное отношение к этому человеку не изменилось. Я его знаю давно. Он много похвального сделал для церкви, несмотря на молодые годы, и верю, что еще много сделает. В его честности нет сомнений.

— Почему в комиссии, которая будет заниматься внесением изменений в устав УПЦ, нет близких к вам людей? — Это было тайное голосование. Решения принималось с учетом богословского образования, авторитета.

— Учитывая то, что нынче УПЦ руководят люди, которые не видят смысла в автономии церкви, каким может быть ее ближайшее будущее? — Будущее будет достойным, даст Бог. По нашим грехам и по нашим заслугам. Оно будет зависеть и от того, как церковь справится с актуальными вопросами, которые перед ней ставит общество. Оно будет зависеть от того, как каждый из нас, верующих людей, будет вести себя, согласно своему званию, своему призванию.

Относительно автономии. Много разговоров ведется о возможной автокефалии, но официально вопрос о конечном решении не ставился. Это не означает, что церковь запрещает на эту тему говорить.

Вопрос автокефалии особенно важен для Западной Украины, где есть своя история церкви и Отчизны. Но надо понимать, что за этим будут стоять новые проблемы, ряд вопросов, связанных со структурой управления, распределением власти.

Поместные православные церкви прошли определенный путь. Мы его тоже проходим. Мы должны слушать мнение людей. Господь поддерживает правду. Играет роль наша вера, наша христианская надежда.

— Насколько возможно объединение православных конфессий? — Все возможно, все в руках Божиих. Думаю, что время покажет. Но мы должны смотреть на этот вопрос с точки зрения христианской ответственности. Церковь нельзя менять, как мы меняем наши светские учреждения. Церковь установил Господь, он ее бережет.

Сейчас добиваться автокефалии или автономии, учитывая ту смесь, которая есть у нас в Украине, трудно, опасно, я считаю, что на сегодня — и не нужно.

— Насколько серьезен риск преобразования УПЦ из довольно автономной церкви в фактическую составляющую РПЦ? — Я не думаю, что есть такой ярко выраженный риск. Но православные должны беречь свою веру, стоять на страже. А церковь в надежных руках, она в руках Божиих.

— В свое время вы оправдывали баллотирование наместника Киево-Печерской лавры отца Павла в Киевсовет. Теперь вам не кажется, что согласие церкви на выдвижение его в кандидаты была ошибкой? — Я стоял на том, что это не церковное дело, церковь не может принимать участие в гражданских мероприятиях, особенно таких, как выборы. Этого надо бояться. Меня критиковали на заседании Синода, что я не хочу помочь церкви. Мне говорили, что надо дружить с властью, даже быть членами власти, для того, чтобы церковь могла сказать свое слово с государственной трибуны, либо местной, либо всеукраинской.

В свое время мы на Синоде приняли решение, что церковь от политических дел отсоединяется. Но пришлось пойти на уступки, потому что многие в нашей церкви считали, что надо позволить, надо попробовать. Вот, попробовали. Думаю, ничего особого это не дало.

— Утверждают, будто патриарх Кирилл поставил под вопрос вашу дееспособность. Вам приходилось слышать об этом? — Официально это не было нигде напечатано, это не было подтверждено ни политическими деятелями, ни церковными. Есть люди, которых интересуют какие-то интриги, новости, связанные с интригами.

— В свое время Любомир Гузар добровольно ушел с должности первого лица УГКЦ, обезопасив церковь от проблем, связанных с правопреемством. Не думали ли вы о таком сценарии? Есть ли люди, которым бы вы могли добровольно передать руководство церковью? — Вопрос непростой. Но это жизнь. Есть, конечно, люди в нашей церкви, которым можно было бы это доверить… Думаю, найдется человек. Свято место пусто не бывает.

— Угрожает ли УПЦ раскол? — Раскол может произойти. Он может произойти, если кто-то его спровоцирует. Но раскол не произойдет без воли Божией. Я верю твердо, что Господь будет нашим защитником. Жизнь церкви имеет свои подводные рифы, она время от времени дает причины волноваться. Но верую, что Господь с нами.

На днях я собираюсь обратиться к пастве по случаю начала Поста, чтобы сказать о значении Поста в жизни людей. Донести людям, что Бог не оставит нашу церковь.

Сергей Рахманин, «Зеркало недели. Украина»