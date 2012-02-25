Патриарх Кирилл - активный читатель социальных сетей

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в курсе основных общественно значимых тем, обсуждаемых в социальных сетях, однако на ведение личного аккаунта у него пока просто нет времени, сообщил РИА Новости замглавы патриаршей пресс-службы диакон Александр ВОЛКОВ.

Вопрос о присутствии патриарха в социальных сетях возник у журналистов после того, как представители Ватикана сообщили об открытии в ближайшее время twitter-канал Папы Римского Бенедикта Шестнадцатого.

«В настоящее время у патриарха Кирилла нет своего личного аккаунта ни в твиттере, ни в других социальных сетях. Вместе с этим патриарх имеет возможность получать актуальную информацию изо всех социальных сетей в том контексте, который его интересует. Патриарх в курсе всех тех основных общественно значимых тем, которые затрагиваются в социальных сетях», — сообщил о. Александр.

Святейший не имеет возможности активно пользоваться социальным сетями в силу своей занятости и невозможности отвлекаться на какие-то технические вопросы. Но, как отметил замглавы патриаршей пресс-службы, патриарха можно назвать «активным читателем социальных сетей».

Pravmir

