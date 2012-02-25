Межрелигиозный совет призывает защитить христиан Сирии

Ситуация в Сирии стала основной темой заседания Межрелигиозного совета Ближнего Востока и Северной Африки, организованного при содействии Всемирной конференции «Религии за мир» (ВКРМ) и прошедшего в городе Ларнака на острове Кипр, сообщает ПРАВМИР.

Генеральный секретарь ВКРМ Вильям ВЕНДЛИ, открывая заседание, призвал сделать все возможное для прекращения войны и кровопролития в Сирии. Он особо подчеркнул важность участия представителя Русской Православной Церкви в этом форуме.

Диакон Димитрий САФОНОВ, представлявший на заседании РПЦ, в своем выступлении отметил, что Русская Православная Церковь внимательно относится к событиям, происходящим на Ближнем Востоке, не вмешивается в вопросы внутреннего политического устройства этого государства, но считает, что любые реформы должны происходить по инициативе самого народа, в его интересах и только посредством мирного диалога.

Выражая позицию Антиохийской Православной Церкви, епископ Пиргский Илия подчеркнул, что Церковь находится над конфликтом и не поддерживает ни одну из сторон.

Участники заседания, большинство из которых представляли мусульманские и христианские общины Сирии, приняли Декларацию, выражающую их отношение к сирийскому кризису.

В тексте документа осуждается любое проявление насилия с обеих сторон, а также военного решения конфликта, которое, по мнению участников заседания, только усугубит ситуацию.

Также в документе содержится призыв выпустить из заключения тех, кто попал в тюрьму за свои убеждения.

Подчеркивается, что сирийский кризис — внутреннее дело Сирии, и он будет разрешен самим сирийским народом. В документе отрицается любая дискриминация сирийских граждан по признаку религиозной принадлежности.

Участники заседания единодушно выразили крайне негативное отношение к любой иностранной интервенции в Сирию.

