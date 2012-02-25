Православные Украины собирают подписи за запрет абортов

Международное движение против абортов «Воины жизни» добивается законодательной защиты права на жизнь для каждого человека с момента зачатия. За это борются добровольцы в разных странах.

На Украине союзником Движения является Православное движение «Спаси и сохрани», которое запустило Интернет-голосование под обращением, адресованным президенту страны В.Ф. ЯНУКОВИЧУ, председателю Верховной Рады В.М.ЛИТВИНУ, премьер-министру Н.Я.АЗАРОВУ и министру юстиции А.В.ЛАВРИНОВИЧУ.

Текст обращения гласит: Основываясь на гарантированном Конституцией Украины праве на жизнь, и признавая внутриутробрый период жизни необходимым этапом развития человека, учитывая опыт европейских государств мы требуем признать право на жизнь нерожденного ребёнка, придать эмбриону правовой статус человека, гарантировать защиту этого права на законодательном уровне, для чего внести соответствующие изменения и дополнения в Конституцию Украины, Законы Украины и подзаконные акты.

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Православное движение «Спаси и сохрани» создано каноничной Украинской Православной Церковью в 2003 году. Возглавляет организацию священник Владислав СОФИЙЧУК.

Рravoslavie.Ru