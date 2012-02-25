Таинство прощения

Православие и мир

Вечером накануне наступления Великого поста в храмах совершается одна из самых трогательных служб в году — вечерня с чином прощения. А в течение всего дня по сложившемуся обычаю христиане просят друг у друга прощения за причиненные обиды, почему и носит последний день масленицы, день воспоминания Адамова Изгнания, еще одно название — «Прощеное воскресенье».

О прощении в христианской жизни, богослужении и традиции — беседа с руководителем Молодежного отдела Липецкой епархии протоиереем Димитрием Струевым.

- Почему сложилась традиция просить прощения накануне начала поста, а не в первый день Четыредесятницы? Казалось бы, сам Великий Покаянный канон, строгий пост — все это лучше подходит к примирению с ближними, чем день, когда мы спешно доедаем скоромные запасы. Но даже по Типикону «утешение братии» полагается после Вечерни с чином Прощения…

- А почему Господь говорит «Если ты принесешь дар твой к жертвеннику и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой» (Мф 5, 23-24)? По этой заповеди, нам прежде примирения даже свечку в храме поставить нельзя, не то что Великий канон читать.

Дело даже не только в том, что мы можем рассматривать принесение покаяния как жертву Богу («жертва Богу дух сокрушен» в 50-м псалме все помним?), и тогда механически переносим на него принцип, данный в Евангелии, а еще и в том, что в первый день поста хорошо бы уйти в тишину, внутрь себя, имея «внешнюю часть» духовных проблем к тому времени уже решенными.

- «Просить прощения в Прощеное воскресенье» превращается не только у внешних, но и у вполне воцерковленных людей, в ритуал, типа «купаться в проруби на Крещенье», «жарить блины на Масленицу» или «святить куличи на Пасху». Как с этим бороться?

- Да, с «ритуальностью» – фактически, профанацией – традиции прощения действительно нужно бороться. Как? Осмыслением каждого «обмена прощением»: за что именно мы у этого человека просим прощения, действительно ли хотим, чтобы он нас простил, действительно ли прощаем его сами. И молитвой о помощи Божией во взаимном прощении.

Полезно просить прощения за что-то конкретное: если я вспоминаю, что с этим человеком когда-то грубо поговорил, когда-то не оказал помощи, мало уделял внимания, будет лучше, если я попрошу у него прощения за эти прегрешения «поименно». Обобщенное «прости за все» похоже на «во всем грешна» на исповеди; реального покаяния в обоих случаях в равной степени может не оказаться.

На самом деле между покаянием перед Богом и покаянием друг перед другом много общего. Стало быть, если просим прощения у ближнего, значит, обязательно принимаем решение стараться не повторять то, за что нас надо простить. Если необходимо – «сотворить плоды покаяния», например, возместить причиненный ущерб. Или, если обидели либо оклеветали человека публично, публично же и объявить о своей неправоте. И еще – прощаем сами так, как хотим, чтобы нас прощал Господь.

Есть ситуации, когда просить прощения, на мой взгляд, незачем. Редко бывает, когда отношения настолько идеальны, что в них не случается никаких шероховатостей. Но если, например, мы с кем-то совсем недавно мирились после неких недоразумений, и все эти недоразумения разрешены окончательно, зачем еще нужен формальный ритуал именно в этот день? Если, например, прихожанин исповедовался несколько дней назад, и с тех пор был оберегаем Богом от искушений, глупо требовать от него перед причастием новой исповеди просто потому что «так надо». Так же и с прощением друг друга. Еще бессмыслица – обмен прощениями между людьми практически незнакомыми, которым вряд ли случалось друг на друга обижаться.

Думаю, греха не будет вместо «Бог простит» отвечать «мне не за что тебя прощать» в тех случаях, когда действительно не за что. Это лучше, чем лишний раз нарушить третью заповедь, произнеся имя Божие всуе. Как правило, «непрощенный» в такой ситуации пытается доказывать, что «так положено»; в ответ на это можно ласково напомнить об опасности формального отношения к необходимости примирения перед постом. Но только если это напоминание действительно будет кротким и с любовью, иначе отсутствовавший для взаимного прощения повод может тут же и появиться.

— Если мы поссорились мы с человеком, а помириться не можем, потому что он уехал, у нас утрачена связь или даже он умер — что делать?

- Перед умершими каяться, молясь об их упокоении. Если человек жив, но с ним нет связи, надо попытаться ее восстановить, благо всемирная паутина дает к этому несравнимо больше возможностей, нежели было в недавнем прошлом.

Даже если попросить прощения с помощью современных средств связи тоже не удалось, надо надеяться, что Господь хотя бы попытки к этому вменит в добродетель примирения.

- Как мириться с тем, кто объективно виноват? Сделал гадость, сильно обидел или оскорбил другого. А мы в ответ тоже сделали или сказали что-то для христианина недопустимое. Вроде, и мы неправы, и ему как-то хочется показать, что он был неправ… Надо ли? Или просто попросить прощения и забыть?

«Исправляйте такового духом кротости» (Гал. 6,1). Иногда человек лучше поймет собственную неправоту в результате того, что у него просят прощения, нежели в результате «вразумлений». Святитель Тихон Задонский падал в ноги в ответ на незаслуженную пощечину, и это приносило бόльшие плоды, чем бывает обычно в результате мести обидчику.

Опять-таки вспоминаем о покаянии перед Богом: нам хочется, чтобы Господь в результате нашей исповеди сделал так, чтобы соделанного нами не существовало больше в реальности. Хотя бы раз в жизни мы исповедовались с оговоркой «но Ты не просто так меня прощай, а пошли какое-нибудь вразумление, чтобы я полнее ощутил, насколько я неправ»? Да, бывает, что человек не кается вовсе, и неуместным может показаться в таком случае сравнение с нашей исповедью, но в словах «и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим» нет оговорки о том, как наше прощение зависит от наличия покаяния этих должников.

- Что делать, если не можем простить?

- Поставить перед собой вопрос – почему. И покопаться в себе, только по-честному. Редко бывает, чтобы в конфликте виновата бывает только одна сторона. Иногда мы ощущаем свою вину, но по гордости не желаем признать ее вслух. Чувство нераскаянной вины вызывает боль, и на боль выступает защитная реакция: мы «переводим стрелки». Причину этих своих страданий стараемся найти в обидчике.

Особенно это актуально, если наш обидчик даже и прощения просит, а мы при этом «не можем его простить». Чем ниже он будет валяться у нас в ногах, тем сильнее мы будем ощущать дискомфорт из-за собственной нераскаянной вины, тем сильнее – «переводя стрелки» – злиться на него. И с каждым оборотом гордыни все труднее повернуть назад, все труднее покаяться.

Не всегда, конечно, так. Бывают ситуации, когда человек не может простить того, кто стал, например, причиной страданий его ребенка. Хочет, но не может переступить через настоящую боль. Иногда жизнь ставит задачи в стиле Ивана Карамазова. В таком случае путь к решению – молитва Христу, просившему Отца о распинавших. Господи, Твоей болью исцели мою боль. Твоим прощением помоги мне простить не ведавших, что творят.

- Что бы Вы пожелали нашим читателям во дни Великого поста?

- Пожелаю читателям врастания в богослужение. Так за пост врасти в Евхаристию, чтобы и после окончания поста не остаться вне ее.